نوريس الأسرع في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إميليا رومانيا

إيمولا - (د ب أ):

تفوق البريطاني لاندو نوريس على زميله بفريق مكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، اليوم السبت، ليسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل السائق البريطاني أسرع زمن للفة، حيث سجل زمنا بلغ دقيقة و897ر14 ثامية، متفوقا على بياستري 1ر0 ثانية.

وجاء بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الثالث، وهى أفضل نتيجة له التجارب الحرة الثلاث.

وتستمر معاناة فريق فيراري، أمام جماهيره، حيث جاء تشارلز لوكلير، من موناكو، في المركز الخامس، فيما جاء البريطاني لويس هاميلتون في المركز العاشر.

وجاء الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس في المركز الرابع.

وكان بياستري سجل أسرع زمن في التجربتين الحرتين الأولى والثانية.

وفاز السائق الأسترالي بأربعة من أصل ستة سباقات أقيمت هذا الموسم حتى الآن، وحاليا يبحث عن الفوز بالسباق الثالث على التوالي.

ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين أمام زميله نوريس، الذي فاز بسباق واحد هذا العام.

ويملك فيرستابن أيضا انتصارا وحيدا، ويبتعد بفارق 32 نقطة عن المتصدر.

وتقام التجربة الرسمية في وقت لاحق من اليوم الأحد، فيما يقام السباق الرئيسي غدا الأحد.