هاميلتون متحمس لخوض أول سباق مع فيراري في إيطاليا

إيمولا - (د ب أ):

اعترف البريطاني لويس هاميلتون، بأنه متحمس لخوض أول سباق له مع فريقه فيراري في إيطاليا، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، لكنه أكد أن تركيزه يظل كما هو في أي سباق آخر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بطل العالم سبع مرات سيتوجه مع فريقه فيراري لحلبة إيمولا هذا الاسبوع، حيث يأمل في أن تكون بداية السباقات الأوروبية الثلاث المتتالية في صالح فيراري صاحب البداية المتعثرة.

ويحتل هاميلتون المركز السابع في ترتيب السائقين، وذلك بعد أسبوع صعب في السباق الماضي بميامي، حيث أنهى السباق في المركز الثامن بفارق مركز واحد خلف زميله شارلز لوكلير.

وقال هاميلتون في حديث مع الصحفيين، اليوم الخميس: "لا أعلم ما أتوقعه على وجه الدقة، بالطبع أعلم الجماهير الموجودة هنا ونافست هنا مع جميع سائقي فيراري ورأيت كل الأماكن الذين يذهبون إليها".

وأضاف: "هناك دعم كبير هنا، حتى حينما تسير هنا حول المصنع وتلتقي بالناس كل يوم، أنه دعم رائع لهذا الفريق".

وتابع هاميلتون: "هناك الكثير من الآمال العريضة والتوقعات العالية بالطبع لكن ذلك يأتي من عظمة الفريق، حينما تكون فريقا عظيما هذا ما يتوقعه الناس منك".

وأوضح السائق البريطاني: "لا أتعامل مع الأمر بشكل مختلف، لكنني متحمس لرؤية المزيد من اللون الأحمر هناك ".