نوريس يتصدر التجارب الرسمية الثانية لسباق فورمولا-1 في السعودية

برلين - (د ب أ):

تصدر البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق ماكالارين، التجارب الرسمية الثانية لسباق السعودية ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ، متقدما على زميله الأسترالي أوسكار بياستري.

وأنهى نوريس التجارب في زمن قدره دقيقة و267ر28 ثانية، وجاء بياستري خلفه بفارق بلغ 163ر0 ثانية، فيما حل بطل العالم أربع مرات وحامل اللقب، الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث، ليحقق مركزا أفضل من المركز التاسع الذي حققه في التجارب الأولى.

وأحتل فريق فيراري المركزين الرابع والثالث عشر عن طريق كل من شارلز لوكلير والبريطاني لويس هاميلتون على الترتيب، فيما احتل البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس المركز السابع، وحل زميله الإيطالي كيمي أنتونيلي في المركز الحادي عشر.

واحتل بيير جاسلي، سائق فريق ألبين في المركز الثامن.

ويتصدر نوريس ترتيب السائقين في البطولة بفارق ثلاث نقاط عن زميله بياستري، فيما يحتل فيرستابن المركز الثالث.

وتقام التجارب النهائية للسباق غدا السبت، فيما يقام السباق يوم الأحد.