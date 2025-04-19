مكلارين يسعى لمواصلة الهيمنة في سباق جائزة السعودية الكبرى لسيارات فورمولا-1

جدة - (أ ب):

قبل انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى، ضمن بطولة لعالم لسباقات سيارات فورمولا-1 غدا الأحد، تبدو النسخة الحالية للمسابقة أشبه بمنافسة ساخنة بين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، سائقي فريقي مكلارين، لكن رغم ذلك، يؤكد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أنه لم يفقد الأمل في المنافسة من أجل التتويج باللقب للعام الخامس على التوالي.

ويبدو نوريس وبياستري، هما الوحيدان اللذان حافظا على وتيرة الأداء ثابتة خلال الجولات الأربع الأولى من البطولة هذا الموسم.

ويتصدر نوريس الترتيب العام حاليا في فئة السائقين، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بياستري، لكنه اعترف بأنه ليس في أفضل حالاته حاليا، رغم تسجيله أسرع زمن في التجارب الحرة أمس الجمعة، بينما يتمتع بياستري بزخم قوي بعد فوزه بسباق الجائزة الكبرى البحريني الأسبوع الماضي.

وشهدت فرق فيراري وريد بول ومرسيدس لحظات مميزة خلال الجولات الماضية أيضا، لكن لم يكن أي منها منافسا ثابتا، وهو ما جعل مكلارين يحلق في قمة الترتيب العام لفئة الصانعين، برصيد 58 نقطة.

وحقق نوريس أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية أمس، بينما تعرض الياباني يوكي تسونودا لحادث، ليواصل بذلك انطلاقته المتعثرة مع فريق ريد بول.

كان نوريس أسرع بفارق 163ر0 ثانية من بياستري في التجربة الثانية، التي أُجريت تحت الأضواء الكاشفة، وكانت أكثر تمثيلاً لظروف السباق من جولة النهار الأكثر حرارة.

في المقابل، اشتكى فيرستابن أمس من شعوره بأن السيارة غير ثابته خلال السرعات العالية في المنعطفات ، لكنه أنهى التجربة الثانية في المركز الثالث، بفارق 280ر0 ثانية خلف نوريس.

وفي سباقه الثالث مع ريد بول، منذ أن حل بديلا للنيوزيلندي ليام لوسون، اصطدم تسونودا بالجدار من الداخل عند أحد المنعطفات وانزلق نحو الحاجز على الجانب الآخر، مما استدعى رفع العلم الأحمر.

وكان الفرنسي بيير جاسلي، سائق فريق ألباين، فجر مفاجأة مدوية، بعد تصدره التجربة الحرة الأولى أمس، حيث تفوق بفارق 007ر0 ثانية على نوريس، الذي جاء في المركز الثاني.

أما شارل لوكلير، سائق فيراري، فقد تأخر بفارق 07ر0 ثانية عن جاسلي، ليتواجد في المركز الثالث، بينما حل بياستري رابعا، بفارق ضئيل عن المتصدر، في حين احتل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري الآخر، المركز الثامن، وحصل فيرستابن على المركز التاسع.

ويعتبر فيرستابن هو السائق الوحيد من خارج فريق مكلارين الذي توج بأحد سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم، لكنه عانى بشدة في السباق البحريني، لدرجة أن هيلموت ماركو، مستشار رياضة السيارات في ريد بول، أعرب عن قلقه من أن النجم الهولندي ربما يعيد النظر في مستقبله مع الفريق.

وصرح فيرستابن مؤخرا بأنه لا يفكر بشأن قدرته على الفوز بالبطولة في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، حيث قال "لا أفكر في ذلك. أتعامل مع كل سباق على حدة".

وأضاف "في الوقت الحالي، لسنا الفريق الأسرع. لذا، من الطبيعي أن يكون التنافس على البطولة صعبا للغاية، لكن الطريق لا يزال طويلًا. آمل أن نتمكن من تحسين الأمور".

من جانبه، قلل الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، من التكهنات المثارة حول احتمال سعي فيرستابن للانضمام إلى فريق أستون مارتن، بعد أن اتخذ أدريان نيوي، مصمم سيارات ريد بول، هذه الخطوة العام الماضي.

وعندما سُئل عما إذا كان يرحب بأن يكون زميلا لفيرستابن في الفريق، قال ألونسو أول أمس الخميس: "نعم، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك. إنه أمر مستبعد للغاية".

يذكر أن زميل ألونسو الحالي في أستون مارتن هو البلحيكي – الكندري لانس سترول، نجل مالك الفريق لورانس سترول.

وتستضيف مدينة جدة السعودية السباق الخامس للجائزة الكبرى في غضون 6 أسابيع، وهي بداية حافلة بالنشاط للموسم الحالي بالمسابقة، الذي حافظ على رقمه القياسي بإقامة 24 سباقًا هذا العام، علما بأنه هناك فترة راحة قصيرة بعد السباق السعودي، مع تبقي أسبوعين على إقامة السباق التالي في ميامي الأمريكية.

وقال التايلاندي - البريطاني أليكس ألبون، سائق فريق وليامز: "لقد وصلنا إلى أقصى حدودنا. أشعر وكأنني في السباق العاشر بالفعل"، مضيفًا أن الأمر صعب للغاية على فنيي ميكانيكا السيارات وأعضاء الطاقم الآخرين.

وأضاف ألبون "كسائقين، نسافر أفضل من أي شخص آخر في المضمار. نقيم في فنادق أفضل من أي شخص آخر في المضمار. إنها ببساطة ميزة كوننا في وضع مميز. أما بالنسبة لفنيي مكيانيكا السيارات ، فهم أشخاص لديهم عائلات. هؤلاء هم من يعانون حقا".

مع ذلك، لا يزال السائقون المبتدئون يستمتعون بأول تجربة لهم في منافسات فورمولا-1.

وصرح البرازيلي جابرييل بورتوليتو، سائق فريق ساوبر: "إنها مجرد بداية مسيرتي المهنية، لذا أريد فقط مواصلة السباقات والقيادة. أتعلم أشياء جديدة كل عطلة نهاية أسبوع، لذا لو أتيحت لي فرصة المشاركة في سباق آخر في نهاية الأسبوع المقبل، فسأكون سعيدا جدا أيضا".