منافسة ساخنة منتظرة بين نوريس وفيرستابن في سباق فورمولا-1 البحريني

صخير - (د ب أ):

بعد أسبوع من منافسة شرسة في سباق جائزة اليابان الكبرى، تستأنف منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بإقامة سباق جائزة فورمولا-1 البحريني غدا الأحد، رابع سباقات الموسم.

ويعد مضمار البحرين الدولي تحديا مختلفا عما واجهه السائقون في مضمار سوزوكا يوم الأحد الماضي، ليس فقط لإقامة السباق في المساء تحت الأضواء الكاشفة ولكن نظرا لأن أرضية المضمار تعتبر واحدة من أصعب الأرضيات التي يتعامل معها السائقون، كما أن اضطرار السائقين لتهدئة السرعة في المنعطفات من شانه أن يزيد من صعوبة السباق.

وينتظر أن تستمر المنافسة الشرسة بين البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، والهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول على صدارة فئة السائقين.

ويدخل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين السباق وهو يتصدر فئة السائقين برصيد 61 نقطة، ولكن بفضل تحقيقه انتصاره الأولى في سباق جائزة اليابان الكبرى، يتواجد حامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الثاني بفارق نقطة خلف نوريس.

ويتواجد سائق مكلارين الثاني الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن المتصدر.

كما يتصدر فريق مكلارين، ترتيب فئة المصنعين برصيد 111 نقطة بفارق 36 نقطة أمام فريق مرسيدس، وبفارق 61 نقطة أمام ريد بول صاحب المركز الثالث.

ورغم أن فريق مكلارين هيمن على التجربتين الحرتين الأولى والثاني في سباق جائزة البجرين الكبرى، لكنه ظهر متشائما بشأن سرعة سيارة مكلارين في السباق.

وبعد الانتكاسة التي تعرض لها ماكلارين في جائزة اليابان الكبرى، يأمل الفريق في العودة إلى القمة في سباقات فورمولا-1 هذا الأسبوع في البحرين.

وتوقع بياستري أن حرارة الأجواء في البحرين قد تجعل الحلبة "ملائمة" لمكلارين — الذي لم يفز أبدا في البحرين — في حين توقع نوريس عطلة نهاية أسبوع "أكثر صعوبة".

كان نوريس الأسرع في التجربة الحرة الأولى متقدما بفارق 238ر0 ثانية على الفرنسي بيير جاسلي سائق فريق ألبين. وجاء البريطاني لويس هاميلتون في المركز الثالث لصالح فيراري، متأخراً بـ 596ر0 ثانية عن نوريس.

أما بياستري، فكان في المركز العاشر خلال هذه التجربة، لكنه تصدر التجربة الحرة الثانية التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، وهي ظروف أقرب إلى تلك المتوقعة في سباق الأحد.

وتفوق الأسترالي على نوريس بفارق 154ر0 ثانية. ولم يقترب أي سائق آخر من زمن بياستري، حيث جاء البريطاني جورج راسل ، سائق مرسيدس، في المركز الثالث بفارق 527ر0 ثانية عن الصدارة.

وكان نوريس صرح أول أمس الخميس أن المنعطفات البطيئة في البحرين قد لا تخدم مكلارين.

وقال نوريس، الذي يتصدر ترتيب السائقين بفارق نقطة واحدة فقط عن فيرستابن :"مازلنا نعلم أن هذه واحدة من نقاط ضعفنا، لذلك لا أتوقع أمورا سيئة، لكني أتوقع عطلة أسبوع أكثر صعوبة من السباقات الماضية".

من جانبه، توقع بياستري أن تساعد ظروف الصحراء فريق ماكلارين، إذ أن استهلاك الإطارات المنخفض نسبيا لسيارته قد يمنح الفريق الأفضلية، لكنه حذر قائلا :"لا نحتاج لكثير من الأخطاء حتى نجد أنفسنا خارج المنافسة في المقدمة".

وأضاف بياستري:"كون السباق أكثر قسوة على الإطارات ودرجة الحرارة أعلى قليلا قد يكون أكثر ملاءمة لنا من الفرق الأخرى".