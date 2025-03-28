ريد بول يستغني عن ليام لوسون ويستبدله بيوكي تسونودا

ميلتون كينز - (أ ب):

قرر فريق ريد بول، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أمس الخميس، الاستغناء عن السائق النيوزيلندي ليام لوسون، وأحل محله الياباني يوكي تسونودا.

ويأتي الاستغناء عن لوسون، الذي زامل الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في فئة السائقين خلال المواسم الأربعة الأخيرة، بعد مشاركته مع ريد بول في أول جولتين بالموسم الجديد.

وانضم لوسون إلى ريد بول، رغم أنه لم يسبق له القيادة لموسم كامل في سباقات فورمولا-1، لكنه قدم أداء باهتا بعدما خرج دون نقاط في أول جولتين، حيث انسحب من سباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي للموسم، فيما تأهل في المركز الأخير لكل من سباق جائزة الصين الكبرى وأيضا في سباق السرعة الذي جرى بمدينة شنغهاي.

وينتقل تسونودا من فريق ريسينج بولز - الفريق الثاني لريد بول - في الوقت المناسب قبل سباق جائزة اليابان الكبرى الأسبوع المقبل، بينما سيحل لوسون محل تسونودا في ريسينج بولز إلى جانب السائق المبتديء إسحاق حجار.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذه ريد بول في ظل المنافسة الشرسة على اللقب خلال الموسم الحالي، واعترافا من الفريق باتخاذه قرارا خاطئا بالاستعانة بالسائق النيوزيلندي، الذي يفتقر للخبرة الكافية.

وكان لوسون أكمل 11 سباقا فقط في مسيرته بسباقات فورمولا-1 قبل انطلاق الموسم الجاري، وحقق أرقاما أقل من تسونودا خلال السباقات الستة التي خاضها كلا السائقين كزملاء في العام الماضي.

وقال كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بول، في بيان: "كان من الصعب رؤية ليام يعاني مع السيارة في أول سباقين، ونتيجةً لذلك، اتخذنا قرارا جماعيا بأن يحل تسونودا محله".

وأضاف هورنر: "دخلنا موسم 2025 من أجل تحقيق هدفين، هما الاحتفاظ ببطولة العالم في فئة السائقين واستعادة لقب الصانعين، إنه قرار رياضي تماما".

واعترف هورنر بوجود بعض العمل الذي يتعين القيام به على سيارة الفريق، التي تحمل اسم (آر بي 21) RB21، مشيرا إلى أن خبرة تسونودا سوف تساهم في تطويرها".

وأضاف هورنر: "لدينا واجب رعاية لحماية وتحسين أداء ليام، ونرى معا أنه بعد هذه البداية الصعبة من المنطقي أن نتحرك بسرعة حتى يتمكن من اكتساب الخبرة، حيث يواصل مسيرته في فورمولا 1 مع ريسينج بولز، وهي البيئة وكذلك الفريق الذي يعرفه جيدا".