هاميلتون يحقق أول انتصار له مع فيراري

شنغهاي - (د ب أ):

حقق البريطاني لويس هاميلتون أول فوز له مع فريق فيراري، بعدما بدأ من مركز الانطلاق الأول ليفوز بمنافسات السرعة بسباق جائزة الصين الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وقال هاميلتون إنه كان مذهولا لتحقيق مركز الانطلاق الأول مع فيراري في ثاني ظهور له مع الفريق الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هاميلتون /40 عاما/ تمكن من تقديم نفس العروض الذي كان يقدمها في الماضي، حيث تصدر كل لفة من السباق على مضمار شنغهاي الدولي، محققا انتصارا رائعا يبدأ به مسيرته مع فيراري.

ورغم أن هذا يظل مجرد سباق سرعة، وليس السباق الرئيسي، ولكن هاميلتون سيحصل على ثقة كبيرة من هذا الانتصار بعد الانتقال المفاجئ والكبير من مرسيدس.

واحتل الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، المركز الثاني حيث أنهى السباق متأخرا بفارق 8ر6 ثانية عن هاميلتون، فيما جاء الهولندي ماكس فيرستان، سائق ريد بول، في المركز الثالث، وجاء البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، في المركز الرابع.

وبدأ البريطاني لاندو نوريس السباق من المركز السادس، وأنهاه في المركز الثامن.

وأصبح فيرستابن حاليا على بعد نقطتين من التعادل مع نوريس في ترتيب فئة السائقين.