نوريس يتصدر التجارب الحرة لسباق جائزة الصين الكبرى

شنغهاي - (د ب أ):

قدم البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، لفة رائعة خلال حصة التجارب الحرة الوحيدة، اليوم الجمعة، قبل سباق جائزة الصين الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، ليحدد بذلك وتيرة انطلاق السباق، الذي يجرى بمدينة شنغهاي الصينية

وقبل انطلاق التجارب التأهيلية في وقت لاحق من اليوم الجمعة لتحديد شبكة انطلاق أول سباق سريع في الموسم الجديد، والذي يجرى غدا السبت، تفوق نوريس على أقرب ملاحقيه شارل لوكلير من إمارة موناكو، سائق فريق فيراري، بفارق 454ر0 ثانية.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، في المركز الثالث، بفارق ستة أعشار من الثانية عن زميله نوريس، بينما حل البريطاني المخضرم لويس هاميلتون، سائق فيراري، رابعًا، بفارق أكثر من عُشرين من الثانية عن لوكلير. واحتل البريطاني جورج راسل المركز الخامس مع فريق مرسيدس.

في المقابل، اكتفى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بطل العالم في المواسم الأربعة الأخيرة، بالتواجد في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.

ووصل نوريس إلى شنغهاي متصدرا بطولة العالم لأول مرة في مسيرته، بعد أن أبهر الجميع بفوزه في سباق جائزة أستراليا الكبرى الذي غمرته الأمطار نهاية الأسبوع الماضي.

وكان راسل زعم أمس الخميس أن نوريس يمتلك السيارة الأكثر كفاءة للفوز بكل سباق، مشيرا إلى أن أفضلية مكلارين تتفوق على تلك التي تمتعت بها ريد بول عندما فازت بـ22 سباقا من أصل 23 سباقا أقيمت بالبطولة قبل عامين.

ولم يبدد نوريس نظرية راسل بعد أن تقدم بفارق نصف ثانية تقريبا عن أي سائق آخر.

واختتم الألماني نيكو هولكنبرج، سائق فريق ساوبر، التجارب الحرة في المركز السادس، متقدمًا على التايلاندي-البريطاني أليكس ألبون، سائق ويليامز، والإسباني فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن.

وبعد بدايته المتعثرة في ملبورن، سيكتسب الشاب البريطاني أولي بيرمان ثقة كبيرة بعد تواجده في المركز الحادي عشر بالتجارب الحرة، التي أقيمت اليوم بشنغهاي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).