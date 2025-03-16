في أول سباق مع فيراري| هاميلتون يحقق مركزًا صادمًا بفورمولا-1 الاسترالي

(AP و مصراوي):

فشل السائق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق فيراري وبطل العالم لسباقات فورمولا-1 سبع مرات في الصعود على منصة التتويج في أولى سباقات الموسم الجديد من البطولة والذي انعقد في استراليا.

واحتل هاميلتون الترتيب العاشر بين السائقين، في منافسات تأثرت كثيرًا بحالة من الفوضى جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت حلبة السباق منذ البداية وحتى النهاية.

وبدى السائق البريطاني (40 عامًا) القادم إلى فيراري من فريق مرسيدس، منزعجا للغاية من الرسائل المتكررة عبر إذاعة الفريق خلال السباق.

إلى ذلك فاز البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، بسباق جائزة أستراليا الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

ويعد هذا أول انتصار للسائق البريطاني في مضمار ألبرت بارك، حيث تمكن نوريس من البقاء أمام الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بعد دخول سيارة الأمان للمرة الثالثة مع اقتراب نهاية السباق.

وانطلق نوريس، في أول سباق في ملبورن منذ عام 2010، من مركز الانطلاق الأول.

ولكن، بينما عانى في البداية من ضغط متزايد من الأسترالي أوسكار بياستري، الذي سجل سلسلة من أسرع الأزمنة حتى أبلغه الفريق بالحفاظ على مركزه، فقد السائق الأسترالي السيطرة على سيارته في المنعطف قبل الأخير في اللفة 44 مع تزايد كثافة الأمطار، وتراجع في الترتيب، قبل أن يتمكن من العودة في آخر السباق إلى المركز التاسع، ليحصل على نقطتين.

وأنهى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، السباق في المركز الثاني بفارق 0.895 ثانية خلف نوريس- علما بأن السائق الهولندي بدأ السباق من مركز الانطلاق الثالث، واستغل سوء حظ بياستري، ودخول سيارة الأمان الأخيرة والتوقفات. وجاء جورج راسل، سائق مرسيدس، في المركز الثالث.

وجاءت بداية السباق مثيرة للغاية حيث خرج الفرنسي إسحاق حجار، سائق راسينج بولز، من لفة الترتيب، كما خرج جاك دوهان، سائق ألبين، وكارلوس ساينز، سائق وليامز، الذي فاز بنسخة العام الماضي مع فيراري، من اللفة الأولى.

وأنهى السباق 14 سائقا فقط، بعدما اصطدمت سيارة فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن، في المنعطف الثامن بالحواجز في اللفة الـ34، فيما اصطدم ليام لوسون، سائق ريد بول، وجابرييل بورتوليتو، سائق ساوبر، بالحواجز وغادرا السباق بعد مرور عشر لفات فقط.