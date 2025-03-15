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نوريس يبدأ من مركز الانطلاق الأول في سباق فورمولا-1 الأسترالي

11:00 ص السبت 15 مارس 2025

لاندو نوريس

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ملبورن - (د ب أ):

حصل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، على مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة أستراليا الكبرى، وهو السباق الافتتاحي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعدما تفوق على زميله بفريق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري.

وتفوق نوريس على بياستري بفارق 084ر0 ثانية حيث حجز مكلارين الصف الأول على شبكة الانطلاق,

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الهولندي ماكس فيرستابن جاء في المركز الثالث، وخلفه البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس. وفاجأ الياباني يوكي تسوندا، سائق أر بي، الجميع واحتل المركز الخامس، متقدما بمركز أمام التايلاندي أليكس ألبون، سائق وليامز.

وكانت التجربة الرسمية محزنة لفريق فيراري، حيث جاء تشارلز لوكلير، من موناكو، في المركز السابع، متقدما بمركز على البريطاني لويس هاميلتون، زميله بالفريق، والذي احتل المركز الثامن بفارق 877ر0 ثانية خلف نوريس.

لاندو نوريس سباقات فورمولا-1
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