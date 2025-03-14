لوكلير يتصدر التجربة الحرة الثانية لسباق فورمولا-1 أستراليا.. وهاميلتون يحل خامسا

ملبورن - (د ب أ):

احتل البريطاني المخضرم لويس هاميلتون المركز الخامس في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة أستراليا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، التي تصدرها زميله في فريق فيراري، شارل لوكلير من إمارة موناكو.

وحقق لوكلير أسرع زمن في تلك التجربة، التي تأتي على هامش السباق، الذي سيقام بعد غد الأحد بمدينة ملبورن الأسترالية في افتتاح الموسم الجديد، متفوقا بفارق 124ر0 ثانية على أقرب ملاحقيه الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين.

وفي المقابل، جاء البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، في المركز الثالث، بفارق 141ر0 ثانية خلف لوكلير، علما بأنه تصدر التجربة الحرة الأولى للسباق، التي أقيمت في وقت سابق، اليوم الجمعة.

وجاء الياباني يوكي تسونودا والفرنسي إسحق حجار، ثنائي فريق راسينج بولز، في المركزين الرابع والسادس على الترتيب، بينما اكتفى الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، بالمركز السابع مع فريقه ريد بول.

يذكر أنه بعد 406 أيام من إعلان انتقاله المفاجئ من فريق مرسيدس إلى فيراري، خاض هاميلتون، الفائز ببطولة العالم 7 مرات، أخيرا أولى تجاربه المرتقبة مع الفريق الإيطالي في مضمار "ألبرت بارك" المشمس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).