هاميلتون الأسرع في الفترة الصباحية من اليوم الثاني في تجارب البحرين

الصخير - (أ ب):

سجل البريطاني لويس هاميلتون السائق الجديد لفريق فيراري أمس الخميس، أسرع زمن في الجولة الصباحية من اليوم الثاني من تجارب البحرين التي تسبق أنطلاق بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1.

وتفوق بطل العالم سبع مرات بفارق حوالي 4ر0 ثانية على زميله السابق في مرسيدس جورج راسيل، وحل كارلوس ساينز جونيور سائق ويليامز في المركز الثالث.

وسجل هاميلتون ثاني أسرع لفة في تجارب البحرين متأخرا عن لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي سجل أسرع لفة في اليوم الاول من التجارب أول أمس الأربعاء.

وبالإضافة إلى الطقس البارد على نحو غير مألوف، سببت الأمطار الخفيفة في البحرين في منتصف جولة الاختبارات نوعا ما تعقيداً إضافياً للفرق التي تحاول معرفة المزيد عن سياراتها الجديدة.

ومع توقعات بأن يكون الطقس جافا في صحراء البحرين، قام فريقان فقط هما أستون مارتن وهاس بإحضار إطارات مناسبة للطقس الرطب للاختبار.

وتتواصل التجارب في وقت لاحق أمس الخميس، استعدادا لانطلاق بطولة العالم عبر سباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن يوم 16 مارس المقبل.