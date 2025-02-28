فيرستابن ونوريس يؤكدان احترامهما لبعضهما قبل انطلاق الموسم الجديد في فورمولا-1

صخير -(د ب أ):

نفى الهولندي ماكس فيرستابن والبريطاني لاندو نوريس، التلميحات التي تشير إلى أن التنافس بينهما في الموسم الجديد لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1 تحول إلى عداء شخصي.

وذهب الثنائي إلى حد المزاح خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقداه اليوم الخميس، بأنهما دخلا في مشاجرة في إحدى الحانات.

وكان نوريس أقرب منافس لفيرستابن في الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الأخير ببطولة العالم للنسخة الرابعة على التوالي. وأثارت المعارك العنيفة والمثيرة للجدل على المضمار بينهما جدلا حول ما إذا كانت قواعد فورمولا-1 كافية لردع القيادة العدوانية أو الخطرة.

وتحدث فيرستابن مازحا عن المنافسة مع نوريس، الذي كان يضحك بجانبه في مؤتمر صحفي عقده في اليوم الثاني من تجارب ما قبل الموسم، حيث قال "إنها علاقة رهيبة. لم نعد نتفق. لقد أثرت على علاقتنا".

في المقابل، قال نوريس "لقد تشاجرنا في أحد الأيام في إحدى الحانات المحلية".

وأضاف فيرستابن "كان يتعين علينا أن نخرج برفقة مرافقين. أقول دائما، (كان يجب أن تروا الرجل الآخر)، لكنه في الواقع لا يزال يبدو جيدا".

وكان نوريس قال هذا الشهر إنه تعلم من تجربة تحدي فيرستابن العام الماضي، مشيرا إلى أنه سيتبع نهج "الدفاع عن النفس" عند التسابق مع فيرستابن في المستقبل.

وشدد نوريس أمس الخميس: "أعلم أنه ستكون هناك معارك صعبة وأنا متأكد من أن بعضها لن ينتهي دائمًا بالطريقة التي أريدها أو التي يريدها ماكس، لكننا سائقو سباقات. نحن نتوافق".

وتابع "أعلم أن كل شخص يحاول إثبات وجهة نظره ويقول ما هو صحيح وما هو غير صحيح، لكننا نحترم بعضنا البعض كثيرا ونتطلع للمزيد من السباقات على المضمار".

ويعد نوريس أقوى المرشحين للإطاحة بفيرستابن في الموسم الجديد، عطفا على الأداء القوي الذي قدمه في النصف الثاني من العام الماضي على وجه الخصوص، علما بأنه كان الأسرع في اليوم الأول من تجارب ما قبل الموسم، التي انطلقت في البحرين أول أمس الأربعاء.