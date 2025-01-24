قواعد جديدة قد تتسبب في إيقاف سائقي فورمولا-1

باريس - (أ ب):

يمكن أن يواجه سائقو سباقات سيارات فورمولا-1 عقوبة الإيقاف عن التسابق أو خسارة نقاط في البطولة بسبب الألفاظ النابية أو التصريحات السياسية بموجب القواعد الجديدة التي فرضها الاتحاد الدولي للسيارات.

هذا قد يوسع الفجوة مع السائقين، الذين انتقدوا الاتحاد الدولي للسيارات العام الماضي بعد أن تمت معاقبة الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، وسائق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو، بعدما تلفظا بألفاظ نابية في المؤتمرات الصحفية للاتحاد الدولي للسيارات.

هذه التدابير نشرها الاتحاد الدولي للسيارات أمس الأربعاء لتطبق على "السلوك غير اللائق"، حيث عرفه الاتحاد الدولي بأنه يشمل اللغة المسيئة والاعتداءات الجسدية، أو الأفعال التي يعتقد أنها تتسبب في "إصابة معنوية أو خسارة" للاتحاد الدولي للسيارات ولرياضة السيارات بشكل عام.

نفس العقوبات ستطبق أيضا على "التصريحات السياسية، والدينية والشخصية أو تعليقات تنتهك المبدأ العام للحيادية الذي يعززه الاتحاد الدولي للسيارات" دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة.

تم تصنيف اللوائح الجديدة كـ "إرشادات لمساعدة الحكام" في فرض العقوبات والغرامات التي تبدأ من 40 ألف يورو (41600 دولار) لأول مخالفة يرتكبها سائق بفورمولا-1،علما بان الغرامة الأساسية هي 10 آلاف يورو، لكن العقوبات على السائقين في فورمولا-1 تتضاعف أربع مرات.

الغرامة المقترحة تتضاعف في حال المخالفة الثانية، إلى جانب تعليق لمدة شهر. أما في حال المخالفة الثالثة خلال فترة عامين، فهناك غرامة مقترحة قدرها 120 ألف يورو 125 ألف دولار) مع تعليق لمدة شهر وفقدان عدد غير محدد من نقاط البطولة.

وفي الحالات التي تشمل تصريحات سياسية أو دينية أو شخصية، تنص لوائح الاتحاد الدولي للسيارات أيضا على أن الحكام يجب أن يطالبوا بـ "اعتذار علني ونبذ التصريحات".