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يزيد الراجحي أول سعودي يتوج بلقب رالي داكار

11:36 ص السبت 18 يناير 2025

يزيد الراجحي

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برلين - (د ب أ):

فاز السائق السعودي يزيد الراجحي ومساعد السائق الألماني تيمو جوتشالك بسباق رالي داكار والذي أقيم هذا العام عبر السعودية.

وبات الراجحي أول سعودي يفوز بسباق التحمل على الطرق الوعرة الشهير، بينما يعد هذا هو اللقب الثاني لجوتشالك /50 عاما/ في مسيرته الطويلة برياضة السيارات.

وكان الزوجي الألماني – السعودي احتلا الصدارة في اليوم السابق في المرحلة الحادية عشرة ولم يتنازلا عنها في آخر 61 كيلومترا اليوم الجمعة.

وبعد مجموع 12 مرحلة، كانا متقدمين بفارق 3 دقائق و57 ثانية على الثنائي الجنوب أفريقي هينك لاتيجان وبريت كومينجز، في سيارة تويوتا أيضا.

وكان جوتشالك فاز برالي داكار للمرة الأولى في 2011 بجوار السائق القطري ناصر العطية، والذي أقيم في أمريكا الجنوبية في ذلك الوقت.

كان يعرف سابقا برالي باريس-داكار، ولكن بسبب مشاكل أمنية في أفريقيا، أصبح ينظم الآن في أماكن مختلفة حول العالم.

يزيد الراجحي سباقات رالي داكار
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