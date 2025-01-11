أستون مارتن يعفي مايك كراك من منصب مدير الفريق

سيلفرستون - (أ ب):

قرر فريق أستون مارتن، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إعفاء مايك كراك من منصب مدير الفريق، لكنه أبقى عليه في منصب بارز آخر، بعد موسم مخيب للآمال للفريق في الموسم الماضي.

وأعلن أستون مارتن، أمس الجمعة، أن كراك، الذي كان مديرا للفريق منذ عام 2022، سينتقل إلى دور جديد كرئيس لقسم المسار مع التركيز على "الحصول على أقصى أداء من السيارة في مضمار السباق".

ومن المقرر أن يتولى الرئيس التنفيذي آندي كويل - الذي قاد برنامج محرك مرسيدس خلال سلسلة ألقابها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - منصب مدير الفريق.

وانضم كويل لأستون مارتن العام الماضي وأصبح الرئيس التنفيذي في أكتوبر الأول الماضي، وسيقدم فريق كراك الموجود على جانب المسار تقاريره إلى كويل، وهو ما سيقوم به أيضا الموظفون في مقر أستون مارتن بإنجلترا.

وكشف أستون مارتن أن هذا التغيير تم إجراؤه لضمان "وضوح القيادة وكجزء من التحول إلى هيكل أكثر تسطحًا".

واحتل أستون مارتن المركز الخامس بالترتيب العام لفئة الصانعين العام الماضي، وهو نفس المركز الذي حصل عليه عام 2023، ومع ذلك، فإنه مع سعي أستون مارتن لأن يصبح فريقا متوجا باللقب في المستقبل، فقد كان يُنظر إلى الموسم الماضي - على نطاق واسع - على أنه خطوة إلى الوراء، حيث فقد أرضا أمام منافسين أفضل أداءً مثل مكلارين وفيراري.

وفي المقابل، تواجد الإسباني فرناندو ألونسو، سائق الفريق، ضمن المراكز الثلاث الأولى في ثمانية سباقات للجائزة الكبرى عام 2023، لكن أفضل نتيجة حصل عليها في الموسم الماضي كانت حلوله خامسا في سباق جائزة السعودية.

وتأتي إعادة تنظيم الفريق أيضا قبل وصول مصمم السيارات الشهير أدريان نيوي في مارس/آذار القادم، بعدما رحل عن فريق ريد بول العام الماضي وسيحمل لقب "الشريك الفني الإداري".