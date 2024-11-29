شوماخر يرحل عن فريق مرسيدس بنهاية موسم فورمولا-1 الحالي

برلين - (د ب أ):

أعلن فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 أن السائق الاحتياطي ميك شوماخر سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وذكر الفريق في بيان :" يمكن أن نؤكد أن السائق ميك شوماخر تم اختياره للرحيل عن الفريق بنهاية موسم 2024".

وانضم شوماخر للفريق في بداية 2023 وقضى العامين الماضيين كسائق احتياطي في مرسيدس. كما شارك في اختبارات المضمار.

وفي الوقت نفسه، لعب شوماخر باسم ألبين في بطولة العالم للتحمل الموسم الماضي، حيث قاد الفريق إلى منصة التتويج للمرة الأولى في فئة المصنعين، بفوجي، اليابان.

وقال توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس :" كانت جهود ميك وعمله الجاد وإصراره في دوره كسائق احتياطي أساسية للفريق على مدار العامين الماضيين. من خلال عمله في جهاز المحاكاة، واختبار السيارات المختلفة، وكونه جزءا من الفريق على الحلبة، لم نكن لنتوقع منه أكثر من ذلك".

وأضاف :" ولكن ميك هو سائق سباقات في المقام الأول. لقد رأينا من خلال الوقت الذي قضاه في فورمولا-1، ومن أدائه هذا العام في بطولة العالم للتحمل، أنه سائق من طراز عالي للغاية ويستحق أن ينافس في أفضل البطولات".

يذكر أن شوماخر، نجل بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر، تواجد مع فريق هاس في فورمولا-1 في 2021 و2022. ولكن منذ رحيله عن الفريق الأمريكي فشل في إيجاد مركز دائم له على شبكة الانطلاق.

وقال ميك شوماخر، عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، إنه سيبقى ضمن صفوف فريق ألبين للتحمل.

وأضاف: "قضينا معا عاما أول رائعا وأنا مصمم على أن يتحسن أداء الفريق في العام الثاني، لقد حققنا بعض النقاط التي نرغب في التحسن بها وأنا اتطلع حقا للموسم الثاني لي في التحمل".