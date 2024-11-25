فيرستابن بطلًا لسباق سيارات فورمولا-1 للسنة الرابعة على التوالي

لاس فيجاس - (د ب أ):

توج السائق الهولندي ماكس فيرستابن بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 للمرة الرابعة على التوالي عبر سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى مساء الأحد.

وأنهى سائق ريد بول السباق في المركز الخامس، الذي كان كافيا لحصد اللقب نظرا لحلول لاندو نوريس سائق مكلارين، ومنافسه الرئيسي على اللقب، في المركز السادس.

وفاز جورج راسيل سائق مرسيدس بالسباق متفوقا على زميله لويس هاميلتون.

وقال فيرستابن عبر جهاز اللاسلكي "يا آلهي، يا له من موسم، أربعة ألقاب ، شكرا لكم، شكرا لكم يا رفاق، كانت الأمور أصعب قليلا من العام الماضي، لكننا تغلبنا على ذلك وبذلنا قصارى جهدنا".

وعادل فيرستابن إنجاز سيباستيان فيتيل السائق السابق لريد بول وآلان بروست السائق السابق لريد بول أيضا في الفوز بلقب بطولة العالم أربع مرات متتالية.

وكان السباق صعبا بالنسبة لفيرستابن الذي عانى من نزلة برد، ومن الأرضية المبللة للمضمار، حيث لم يكن ضمن المرشحين للفوز بلقب سباق لاس فيجاس، مثلما فعل العام الماضي، لكن قدم ما يكفي لتحقيق هدفه الرئيسي.

وقال فيرستابن في مقابلة بعد السباق "كان موسما طويلا، لقد بدأنا بشكل جيد، وعلينا أن نفخر بالجميع، الوقوف هنا كبطل العالم للمرة الرابعة، لم أتخيل أبدا أن الأمر ممكن، أنا سعيد للغاية وفي غاية الفخر".

وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا- 1 "أود أن أهنئ ماكس على الموسم المذهل واللقب الرابع في بطولة العالم، إنه أسطورة حقيقية لهذه الرياضة، ولديه الكثير للتطلع من أجله في مسيرته المذهلة".

وسيحاول فيرستابن الآن مساعدة ريد بول في الفوز بلقب بطولة العالم لفئة الصانعين (الفرق) ، حيث يتصدر مكلارين الترتيب بفارق 24 نقطة عن فيراري و29 نقطة عن ريد بول.

وكان مرسيدس بعيدا عن قائمة الفرق المهيمنة هذا الموسم، لكنه حقق فوزه الرابع هذا العام، بعد سيطرته على جميع التجارب الحرة والتجربة الرسمية لسباق لاس فيجاس.

وسجل راسيل بداية قوية ليحافظ على موقعه في الصدارة، دون أن يتعرض لأي ضغط يذكر، باستثناء محاولة زميله هاميلتون تجاوزه قرب النهاية.

لكن راسيل حافظ على هدوئه ليعبر خط النهاية في المقدمة، بعد سيطرته على السباق من بدايته لنهايته.

وقال راسيل "الانطلاق من المركز الاول، سباق شهد هيمنتنا، الحصول على المركز الأول والثاني مع لويس أيضا، كنت انتظر حدوث شيئ ما، في أخر سباقين حصلت على مركز الانطلاق الأول، كانت سباقات جنونية بفعل الأمطار والرايات الحمراء، لكني سعيد للغاية في الوقت الراهن".

وأضاف "كنت أخطط للسفر في غضون ساعات قليلة، لكني لن أركب الطائرة بكل تأكيد، سأستمتع بذلك مع كل أعضاء الفريق".

وقدم هاميلتون الذي سيرحل إلى فيراري العام المقبل، واعترف بأنه فكر في الرحيل عن مرسيدس قبل الموعد المحدد بعد مسيرة صعبة خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى، أداء قويا ليصعد إلى منصة التتويج للمرة العاشرة.

وقال هاميلتون "لا نعرف السبب وراء كون السيارة سريعة للغاية، لكن هذا هو أفضل ما شعرت به بشأن السيارة، إذا كان سائقو السيارات على نفس هذا الأداء في السباقين التاليين، سنتمكن من منافسة أصحاب القمة".

وحل كارلوس ساينز وزميله في فيراري تشارل لوكلير في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، حيث حصد الفريق الإيطالي نقاط مهمة ليضيق الخناق على مكلارين في صدارة الترتيب العام لفئة الصانعين.

ومع تبقي سباقين على نهاية الموسم، في قطر وأبوظبي، يحلم فيراري بحصد لقبه الأول في فئة الصانعين منذ 2008.

وجاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز السابع يليه نيوك هلكنبرج سائق هاس في المركز الثامن ثم يوكي تسوندا سائق فيزا ار بي في المركز التاسع وسيرجيو بيريز سائق ريد بول في المركز العاشر.