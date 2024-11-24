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اتجاه لزيادة عدد فرق فورمولا- 1 إلى 11 فريقا

10:56 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

فورمولا-1

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لاس فيجاس - (أ ب):

تستعد بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 للإعلان خلال أيام قليلة عن زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 11 فريقا.

وبحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب) سيتم إطلاق أسم "كاديلاك" على الفريق الجديد الذي أسسه مايكل أدريتي، مع الاعتماد على محركات فيراري، على أن يبدأ انطلاقه في عالم فورمولا- 1 بدءا من موسم 2026 ، ثم تبدأ بعدها شركة "جنرال موتورز" بإمداد كاديلاك بوحدات الطاقة قبل موسم 2028.

وتحدثت العديد من المصادر المطلعة إلى "أ ب" بشأن توسيع رقعة المشاركة في فورمولا- 1 لكن بشرط عدم الكشف عن هويتهم، نظرا لأنه من شأن هذا الإعلان مساء اليوم السبت أن يخطف الأنظار من سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى.

ويبدو أن فورمولا- 1 تراجعت عن قرارها السابق بشأن رفض إضافة فريق جديد لبطولة العالم، رغم موافقة الاتحاد الدولي لسباقات السيارات، وهو القرار الذي لاقى معارضة الفرق العشرة المشاركة في البطولة نظرا لأنه سيقلل من حجم الإيرادات التي تجنيها، علما بأن الفرق ليس لديها حق التصويت على هذا المسألة.

وأشارت فرق فورمولا-1، إلى أن أندريتي عليه أن يشتري فريقا بدلا من توسيع رقعة المشاركة في بطولة العالم، علما بأنه لم يتم الإعلان عن طرح أي من الفرق العشرة المشاركة في فورمولا-1 للبيع.

وحاول أدريتي في 2020 عقد صفقة استحواذ على فريق ساوبر لكن الصفقة لم تكتمل.

فورمولا-1 سباقات
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