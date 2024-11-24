فيرستابن يحصد لقب فورمولا-1 للمرة الرابعة على التوالي

لاس فيجاس - (د ب أ):

توج الهولندي ماكس فيرستابن بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 للمرة الرابعة على التوالي عبر سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى اليوم الأحد .

وأنهى سائق ريد بول السباق في المركز الخامس، الذي كان كافيا لحصد اللقب نظرا لحلول لاندو نوريس سائق مكلارين، ومنافسه الرئيسي على اللقب، في المركز السادس.

وفاز جورج راسيل سائق مرسيدس بالسباق متفوقا على زميله لويس هاميلتون.

وقال فيرستابن عبر جهاز اللاسلكي "يا آلهي، يا له من موسم، أربعة ألقاب ، شكرا لكم، شكرا لكم يا رفاق، كانت الأمور أصعب قليلا من العام الماضي، لكننا تغلبنا على ذلك وبذلنا قصارى جهدنا".

وعادل فيرستابن إنجاز سيباستيان فيتيل السائق السابق لريد بول وآلان بروست السائق السابق لريد بول أيضا في الفوز بلقب بطولة العالم أربع مرات متتالية.

وسيحاول فيرستابن الآن مساعدة ريد بول في الفوز بلقب بطولة العالم لفئة الصانعين (الفرق).