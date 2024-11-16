ساينز يشارك مع ويليامز في اختبار نهاية موسم فورمولا-1 بأبو ظبي

برلين - (د ب أ):

أعلن فريق ويليامز، المنافس ببطولة العالم لسابقات سيارات فورمولا-1 أن كارلوس ساينز سيحصل على لمحة مبكرة عن مستقبله مع الفريق في اختبار نهاية الموسم بأبو ظبي.

وذكر ويليامز في بيان :" هذه الفرصة المبكرة تسمح لكارلوس وويليامز ببدء بناء علاقتهما سويا قبل الموسم الجديد".

وكان ساينز يلعب لفريق فيراري منذ عام 2021 ولكن لم يتم تمديد تعاقده لموسم 2025. في الوقت نفسه، تعاقد الفريق الإيطالي مع لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في انتقال مفاجئ من مرسيدس، ليرافق تشارلز لوكلير في فيراري.

ووقع ساينز مع فريق ويليامز ليصبح شريكا مع أليكس ألبون بداية من العام المقبل.

وذكر ويليامز:"ستوفر حصة الاختبار في مضمار ياس مارينا فرصة قيمة للسائق الإسباني لبدء التكيف في بيئة فريقه الجديد، عندما يتسابق بالسيارة (إف.دابليو.46) للمرة الأولى".