فريق ألبين سيستخدم محركات مرسيدس في 2026

برلين - (د ب أ):

أبرم فريق ألبين المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اتفاقا مع مرسيدس ، لاستخدام وحدات الطاقة الخاصة بالشركة الألمانية بدءا من 2026 وحتى 2030 على أدنى تقدير.

ويتضمن الاتفاق أيضا إمداد مرسيدس لفريق ألبين بعلب التروس بدءا من 2026، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن اتجاه ألبين لصناعة علب التروس الخاصة به بدءا من 2027.

وأوضح فريق ألبين الفرنسي الشهر الماضي أنه سيغلق برنامج المحركات الخاص به في نهاية الموسم المقبل.

وأشار ألبين في بيان أمس الثلاثاء "الفريق يبقى تركيزه منصبا على الأداء بأقوى طريقة ممكنة في موسمي 2024 و2025".

وفي موسم 2026 سيتم تطبيق لوائح جديد لوحدات الطاقة في فورمولا- 1، مع التركيز بشكل أكبر على البطارية، واستخدام الوقود المستدام بنسبة 100%.