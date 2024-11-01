هاميلتون يقود سيارة آيرتون سينا الأسطورية

ساو باولو - (د ب أ):

يقود البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، بطل العالم السابق 7 مرات في سباقات سيارات فورمولا-1، سيارة مكلارين الأسطورية، التي كان يقودها البرازيلي الراحل آيرتون سينا، بعد غد السبت في سباق جائزة البرازيل الكبرى.

وصرح هاميلتون،الذي مُنح الجنسية الشرفية لمدة عامين، "أحب المجيء إلى هنا، إنها الألوان، وآيرتون، والثقافة. لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأتمكن من قيادة سيارة آيرتون هنا. مجرد التفكير في قيادة تلك السيارة هنا - ستكون تجربة عاطفية".

وفاز سينا ​​ببطولة العالم لفورمولا-1 في فئة السائقين عام 1990 بسيارته (إم بي 4/5 بي)، حينما توج بلقبه الثاني في المسابقة من إجمالي 3 ألقاب حصل عليها خلال مسيرته الرياضية.

وتوفي سينا بشكل مأساوي في الأول من مايو 1994 بعد حادث مميت في مضمار إيمولا.

لا يزال سينا ​​يحظى بجماهيرية ضخمة في البرازيل حتى يومنا هذا، وكثيراً ما يكرمه السائقون السابقون والحاليون.

ومن المقرر أن يتم تنظيم فعاليات أخرى خلال جائزة البرازيل الكبرى هذا الأسبوع، حيث سيكون من بينها حدثا مفاجئا خطط له الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم السابق أربع مرات.