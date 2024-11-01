سيرخيو بيريز يتحدى الانتقادات ويثق في بقائه مع ريد بول في فورمولا-1

ساو باولو (البرازيل) - (د ب أ):

أعرب السائق المكسيكي سيرخيو بيريز عن ثقته في البقاء مع فريق ريد بول، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، ليس فقط لبقية الموسم الحالي ولكن للعام المقبل أيضا، رغم تصريحات مسؤولي الفريق التي تشير إلى خلاف ذلك.

وقال بيريز /34 عاما/ في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفقًا لتقرير على الموقع الإلكتروني "فورمولا-1 دوت كوم": "إنها مجرد شائعات".

أضاف بيريز، الذي يلقب نفسه بـ "تشيكو"، "سوف يراني الجميع في لاس فيجاس، وكذلك في العام المقبل. أنا لست الشخص الذي يقلق بشأن ذلك".

وبعد السباق الكارثي الذي خاضه بيريز في بلاده، حينما احتل المركز السابع عشر في آخر سباق للجائزة الكبرى يوم الأحد الماضي، أشار كريستيان هورنر، رئيس ريد بول، إلى أن السائق المكسيكي ربما وصل إلى نهاية الطريق مع الفريق.

وصرح هورنر: "أعتقد أننا فعلنا كل ما في وسعنا لدعم تشيكو، وسنستمر في القيام بذلك في سباق جائزة البرازيل الكبرى".

في مقابلة مع شبكة (سكاي)، أدلى هيلمون ماركو، مستشار رياضة السيارات في ريد بول، بتصريح واضح بعد سباق جائزة المكسيك الكبرى، ألمح من خلاله إلى أن مستقبل بيريز مفتوح على جميع الخيارات، وأنه ليس من المؤكد أن السائق المخضرم سيواصل مسيرته مع ريد بول في العام المقبل.

رغم ذلك، شدد بيريز، الذي يتسابق لصالح ريد بول منذ عام 2021 إلى جانب زميله الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة "إنني واثق من نفسي. هذا كل ما يمكنني قوله".

ويمتلك بيريز أقل من نصف النقاط التي حصل عليها فيرستابن /27 عاما/ حاليا في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم.

وذكرت تقارير إخبارية أن ريد بول يبحث عن خليفة محتمل لبيريز، في مقدمتهم الأرجنتيني الشاب فرانكو كولابينتو /21 عاما/، الذي أصبح مؤخرًا سائقا أساسيا لفريق وليامز في سباقات الجائزة الكبرى الأربعة المتبقية هذا العام، ويعد حاليا من أكثر المواهب المطلوبة بين فرق اللعبة، فيما وصفه هورنر بأنه سائق مثير للاهتمام.

وقال هورنر لمجلة "أوتو موتور أوند شبورت" الألمانية المتخصصة في السيارات: "سأكون مدير فريق سيئ إذا لم استكشف ما إذا كان قادرا على الانضمام لنا أو لا".