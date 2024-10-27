ساينز يحصد مركز الانطلاق الأول في سباق فورمولا-1 المكسيكي

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

حصد الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق فيراري، مركز الانطلاق الأول، للمرة الأولى هذا الموسم، حيث سينطلق من هذا المركز في سباق جائزة المكسيك الكبرى، المقرر إقامته في وقت لاحق من اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وقدم السائق الإسباني عرضا قويا في التجربة الرسمية وسجل أسرع زمن للفة حيث سجل دقيقة و946 ر 15 ثانية.

وتوج ساينز بسباق جائزة أستراليا الكبرى، الذي أقيم في وقت سابق من العام الجاري، ولكن كانت آخر مرة حصل فيها على مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة سنغافورة في سبتمبر/أيلول 2023.

وسينضم له في الخط الأمامي على شبكة الانطلاق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 225ر0 ثانية. فيما يتواجد في المركز الثالث البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين.

ويأمل فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، في تحقيق الفوز من أجل إنهاء سلسلة عدم فوزه بأي سباق والتي وصلت لتسع سباقات.

ومازال فيرستابن يتصدر ترتيب فئة السائقين بفارق 57 نقطة أمام نوريس، الذي يهدف لتعزيز آماله في التتويج باللقب وتحقيق أول فوز لفريق مكلارين في المكسيك، منذ آخر مرة توج بها فريق مكلارين بالسباق المكسيكي في عام 1989 عندما فاز آيرتون سينا بالسباق.