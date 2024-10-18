فيرستابن يشيد بالأسترالي بياستري سائق فريق ماكلارين

برلين - (د ب أ):

قال الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات في بطولة سباقات سيارات فورمولا-1، إن الأسترالي أوسكار بياستري، أفضل بكثير من أن يكون سائق ثان في فريق ماكلارين، كما دعم زميل بياستري في الفريق، البريطاني لاندو نوريس، في سعيه للفوز بلقب الموسم الحالي.

وأضاف سائق ريد بول في تصريحات لموقع "موتور سبورت" اليوم الخميس: "بالنسبة لي بالتأكيد هو ليس سائقا ثانيا وإذا كنت مكانه لم أكن لأتقبل ذلك".

وتابع فيرستابن: "بالنسبة لي من السهل الحديث بالطبع لأنني أتواجد في السباقات منذ عشرة أعوام، وهذا هو الموسم الثاني فقط لأوسكار، لذلك من الصعب دائما أن تثبت أقدامك في الفريق ".

وأوضح: "لكن هو فقط سائق عظيم فورمولا-1 لا يستحق أن يتخلى عن الانتصارات والمراكز ويلعب دورا ثانويا لأنه يطلب منه ذلك".

وقرر فريق ماكلارين مؤخرا منح نوريس الأولوية على أرضية حلبة السباق عندما يتطلب الموقف ذلك ، بعد تمسك الفريق سابقا بنهج عام يتساوى فيه كلا السائقين بالفريق.

ويتصدر نوريس حاليا ترتيب الموسم الحالي بفارق 52 نقطة عن فيرستابن وذلك قبل سباق الولايات المتحدة ومع تبقى ست سباقات في الموسم الجاري.