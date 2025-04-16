رسميًا.. ستروين C4X أحدث سيارة تحمل شعار "صنع في مصر" - أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين ومحمد جمال:

أعلنت مجموعة قصراوي، الوكيل الحصري لعلامة ستروين التجارية الفرنسية بالسوق المحلي، عن طرح سيارتها ستروين C4X المجمعه محليًا في مصر.

تجمع ستروين C4X الجديدة بالسوق المحلي بمصنع الهيئة العربية للتصنيع (AOI) بالتعاون مع مجموعة Stellantis العالمية، في خطوة مهمة لدعم إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قطاع السيارات المصري.

يتم تجميع السيارة في مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات – AAV، التابع للهيئة العربية للتصنيع بالقاهرة، وفقًا لمعايير Stellantis العالمية للجودة.

ويعد هذا المشروع هو أحد ثمار الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص والمجالس الصناعية لدفع عجلة التصنيع المحلي.

تتوفر C4X في مصر بفئتين: "Feel"وهي الفئة الأساسية و"Shine"هي الفئة الأعلى تجهيزًا، والتي تأتي مع مزايا فاخرة مثل فتحة سقف بانورامية وغيرها.

تعتمد C4X على محرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لتر.

تأتي سيتروين C4X في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.289.000 جنية للفئة Feel، و الفئة Shine سعرها 1.449.000 جنيه.

قال المهندس مصطفى حسين، نائب رئيس مجموعة قصراوي لقطاع السيارات إن الشكرة تفحر بتصنيع ستروين C4X بأياد مصرية وهذا الإنجاز يعكس الثقة في السوق المصري ويدعم أهداف قصراوي للتوسع محليًا وتقديم سيارات تتمتع بالجودة اللازمة والدعم المحلي.

وأضاف حسين أن الشراكة مع Stellantis تنعكس دومًا على راحة العميل من خلال توفير السيارات الجديدة، والاعتماد على التكنولوجيا من خلال مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى توفير أسعار أكثر تنافسية وأفضل خدمات ما بعد البيع والصيانة.

من جانبه قال هشام حسني، الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis مصر: "إن إطلاق ستروين C4X المُجمّعة محليًا في مصر هو خطوة إستراتيجية تضع مصلحة العميل في المقام الأول.

وأضاف حسني أن التصنيع المحلي لا يوفّر فقط سعراً أكثر تنافسية واستقراراً في ظل تقلبات السوق، بل يضمن أيضًا توافر قطع الغيار بشكل أسرع وأفضل، مع خدمات ما بعد البيع أكثر كفاءة وانتشاراً عبر مجموعة قصراوي.

ولفت إلى أن هذ المشروع يعكس التزام مجموعة Stellantis بدعم الصناعة الوطنية وتقديم سيارات تتوافق مع احتياجات السوق المصري، سواء من حيث الأداء على الطرق أو كفاءة التكييف.

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