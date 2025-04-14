"أوبر" تخطر السائقين برفع أسعار خدماتها دون الكشف عن نسبة الزيادة

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، عن رفع أسعار خدماتها في السوق المصري، وذلك في أعقاب الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية بأسعار الوقود.

وارتفعت، الجمعة، أسعار البنزين بمشتقاته بالإضافة إلى السولار بواقع جنيهين للتر الواحد، وبذلك يصل سعر لتر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 19 جنيها والسولار 15.5 جنيه.

وأخطرت أوبر شركائها من السائقين بقرار الزيادة من خلال إشعار رسمي عبر هواتفهم، وأكدت فيه بدء تطبيق الزيادة في أجرة الرحلات اعتبارًا من يوم الأحد، 14 أبريل 2025، دون أن توضح نسبة الزيادة أو تفاصيل التسعيرة الجديدة.

وقالت "أوبر" في رسالتها: "نظراً للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، فقد قمنا بمراجعة أسعار منتجات أوبر وتم زيادة أجرة الرحلات اعتباراً من 14 إبريل 2025."

من جانب آخر، لم تُصدر "أوبر" بيانًا رسميًا حتى اللحظة يوضح طبيعة التعديلات على الأسعار من جانب الركّاب.

كانت أوبر قد عدلت تسعير رحلاتها خلال يوليو 2024 الماضي، أخطرت سائقيها بزيادة أجرة خدماتها بنسبة وصلت لـ8% على خلفية رفع أسعار البنزين.

وأوضحت الشركة وقتها في بيان رسمي: "لقد قمنا بمراجعة أسعار منتجات أوبر داخل مدينتي القاهرة والإسكندرية في بداية فصل الصيف 2024 وبعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة قمنا بزيادة الأجرة للرحلات بنسبة 8 %، ليصبح إجمالي متوسط نسبة الزيادة في الأجرة هو 15%"

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