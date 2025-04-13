100 ألف سيارة سنويًا| تفاصيل مصنع سيارات جديد في مصر

القاهرة - (مصراوي):

كشف السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، عن تفاصيل الاستثمارات الجديدة التي تخطط المجموعة لضخها في قطاع السيارات بمصر، والتي تقدر بـ150 مليون دولار (7 مليارات و693 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

وقال منصور إن المجموعة ستؤسس مصنع جديد لتجميع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، وهو نتاج تعاون بين شركة منصور لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة "المنصور للسيارات"، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

وإلى جانب مصنع السيارات، سيقام مصنع آخر بمدينة العاشر من رمضان لصناعة الفلاتر، ما يعكس بحسب رئيس المجموعة الالتزام بتطوير ودعم الصناعات المغذية وتوطين صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار.

وأضاف خلال استعراض المشروع الجديد على هامش اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المصنع الجديد يقام على مساحة 47.500 متر مربع ومساحة أرض تقدر بـ126.000 متر مربع.

وأوضح أن المرحلة الأولى من تشغيل مصنع السيارات ستكون في الربع الثاني من عام 2026 المقبل، بطاقة إنتاجية تقدر بـ50 ألف وحدة، على أن تصل إلى 100 ألف وحدة في المرحلة الثانية، ونسبة مكون محلي تتجاوز 45 بالمئة.

أما مصنع العاشر من رمضان للفلاتر فمن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 10 ملايين فلتر سنويًا؛ وهو ما يوفر للسوق المحلي نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

ولم يفصح منصور عن تفاصيل أو أنواع السيارات، إلا أنه لفت في تصريحات صحفية سابقة أن المجموعة تمتلك حقوق تجميع وتوزيع العديد من العلامات التجارية في مصر أبرزها شيفرولية وأوبل وبيجو، ما يشير إلى إمكانية تصنيع سيارات لواحدة من هذه العلامات أو أكثر.

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