رسميًا.. علامة AITO الصينية للسيارات الفاخرة تنضم للسوق المصري

تغطية - محمود أمين ومحمد جمال:

أعلنت مجموعة قصراوي جروب، عن حصولها رسميًا على الوكالة الحصرية لعلامة "آيتو" AITO الفاخرة التابعة لمجموعة سيريس أوفرسيز، لتنضم لأول مرة إلى السوق المصري.

ونظمت الشركة مؤتمرًا صحفيًا السبت، في القاهرة، للكشف عن تفاصيل الشراكة الجديدة، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكدت قصراوي جروب أن هذه الشراكة الجديدة تأتي في إطار رؤيتها المستقبلية لتوسيع محفظة علاماتها التجارية وتعزيز حضورها في فئة السيارات الكهربائية والهجينة الفاخرة.

وقال مصطفى حسين، نائب رئيس قطاع السيارات بمجموعة قصراوي: "نحن فخورون بإضافة علامة عالمية بحجم آيتو أيتو إلى مجموعتنا".

وأكد حسين أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لرحلة طويلة من النجاحات التي حققتها قصراوي جروب عبر سنوات من التميز في خدمات البيع والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وأشار إلى أنه التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات، تفضي إلى أن الريادة تتطلب تبني التكنولوجيا والابتكار كجزء أساسي من استراتيجية المجموعة.

وأوضح أن اختيار علامة آيتو جاء بعد دراسة دقيقة للسوق واحتياجات المستهلك المصري، مؤكدًا أن المجموعة تسعى إلى تقديم تجربة قيادة استثنائية تعتمد على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا السيارات، مع توفير أعلى معايير الرفاهية والكفاءة.

من جانبه أكد وانج فينج، نائب رئيس مجموعة سيريس أوفرسيز، أن اختيار مجموعة قصراوي لتمثيل آيتو في مصر يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأضاف فينج أن أيتو تعد من أسرع العلامات الفاخرة نموًا عالميًا، بفضل تقديمها حلولاً ذكية ومبتكرة تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة.

وأكد أنه مع خبرة قصراوي جروب العريقة وشبكتها الواسعة، نحن واثقون من أن العلامة ستلقى نجاحًا لافتًا في مصر، التي تُعد من الأسواق الواعدة لقطاع السيارات الكهربائية.

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