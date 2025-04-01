احتراق عدد من سيارات تسلا في روما.. وماسك: "الإرهاب"

القاهرة - (مصراوي):

تعرضت، فجر الاثنين، إحدى الوكالات المتخصصة في بيع سيارات تسلا الأمريكية بالعاصمة الإيطالية روما، إلى حريق كبير تسبب في تدمير واحتراق نحو 17 سيارة.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر أمني قوله إن الشرطة الإيطالية الخاصة، تقود تحقيقًا بشأن احتمالية أن يكون فوضويون وراء نشوب الحريق.

ومنذ أن أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، دعمه علنًا للأحزاب اليمينية في أوروبا، أصبحت سيارات تسلا هدفًا وعرضة لعمليات تخريب متعمدة.

وبعد وقت قصير من اندلاع الحريق، استبق ماسك نتائج التحقيقات و قال في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" إن هذا الحادث ناتج عن عملية إرهابية.

من جانبه قال ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيم حزب الرابطة اليميني، عبر منصة "X" إن هناك الكثير من الكراهية غير المبررة ضد شركة تسلا للسيارات.

وأضاف سالفيني أن موسم الكراهية والصراع يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن، مشددًا على تضامنه مع إيلون ماسك وجميع العاملين الذين تعرضوا للتهديد والاعتداء.

يشار إلى أن مبيعات تسلا شهدت انخفاضًا حادًا خلال أول شهرين من عام 2025، إذ تراجعت مبيعاتها بحسب وكالة الأنباء الألمانية بنسبة 49% على أساس سنوي.

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