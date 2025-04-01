قبل الشراء.. تعرف على أسعار أرخص سيارة "هاتشباك" موديل 2025 بمصر

القاهرة - (مصراوي):

تصنف السيارة سوزوكي سويفت أرخص سيارة "هاتشباك" صغيرة موديل 2025 في السوق المصري خلال شهر مارس الجاري.

تقدم سوزوكي سويفت 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 849.900 جنيه.

تعتمد سيارة سوزوكي الصغيرة على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر وينتج قوة 81 حصان و111 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تستطيع سوزوكي سويفت استنادًا إلى قوة محركها الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 165 كم/س، وتستهلك 3.8 لتر من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية.

يبلغ طول سوزوكي سويفت الإجمالي 3.860 ملم، وعرضها الكلي 1.735 ملم، وارتفاعها 1.520 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.450ملم.

سوزوكي سويفت مزودة بعد من تجهيزات الأمان أبرزها وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي وأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

كما يتوفر بها كاميرا خلفية ودعم للتوازن أثناء صعود المرتفعات HSA ومراقبة ضغط الإطارات TPMS، وتأتي فئات سوزوكي سويفت الأعلى بحساسات ركن خلفية مع كاميرا، ونظام HHC للتحم في الثبات عند المرتفعات.

تقدم سويفت الجديدة بإضاءة خلفية LED وتكييف أوتوماتيك وبلوتوث، بالإضافة إلى مفتاح ذكي وتشغيل لمحرك عبر الزر وضم كهربائي للمرايا الجانبية، وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

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