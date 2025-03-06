كتب - محمد جمال:

أقرت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM"، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، تخفيضًا بقيمة 100 ألف جنيه بأسعار رينو تاليانت الجديدة خلال شهر مارس الجاري.

وبعد التخفيض أصبحت السيارة رينو تاليانت الأوروبية أغلى بـ69 ألف جنيه من أرخص سيارة "زيرو" متوفرة حاليًا بالسوق المحلي وهي بروتون ساجا المجمعة بمصانع الشركة في مصر.

في التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين كل من "رينو تاليانت" و "بروتون ساجا":

أداء محرك رينو تالیانت وبرتون ساجا

تأتي رینو تالیانت الجديدة بمحرك تربو تم تطويره بالتعاون مع فريق رينو العالمي لسابقات فورميولا 1، مع أداء سلس سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران یبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

بينما تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

أبعاد رينو تالیانت وبرتون ساجا

تتوفر تالیانت سيدان بأبعاد تتميز بالرحابة، حیث تأتي بطول 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم يتخطى إرتفاع رينو ميجان بحوالي 60 مم، وخلوص أرضي 161 مم وقاعدة عجلات 2649 مم بفارق 62 مم فقط عن رينو ميجان.

ويبلغ الطول الكلي لبرتون ساجا 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

مواصفات الأمان والسلامة برينو تالیانت وبرتون ساجا

الأمان ھو من أھم أولویات علامة رینو، لذلك تتوفر السیارة رينو تالیانت في مصر بالعدید من المواصفات وتجھیزات الأمان، والتي تشمل 4 وسائد ھوائیة، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع إنغلاق الفراملABS ، برنامج توزیع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامیة وخلفیة، مع نظام تحذیرعند إنخفاض ضغط الإطارات.

فيما تقدم ساجا 2025 بباقة من التجهيزات الجديدة أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

الكماليات والتجهيزات في رينو تالیانت وبرتون ساجا

تأتي تالیانت بإضاءة نھاریة من الـLED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامیة وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رینو الذكي)، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات بقیاس 4.2 بوصة، شاشة بقیاس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

ومن أبرز تجهيزات ساجا الجديدة، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر، ومشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

أسعار وفئات رينو تالیانت وبرتون ساجا

تأتي سيارة رينو الجديدة بفئتین من التجھیزات بسعر رسمي يبدأ من 699 ألف جنية للفئة الأولى "Evolution، و799 جنية للفئة الثانية "Techno".

بينما تتوفر ساجا الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 630 ألف جنيه.

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