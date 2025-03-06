بشرط.. الجمارك تفرج عن سيارات الاستيراد الشخصي المحتجزة بالموانئ

كتب - محمد جمال:

وافقت مصلحة الجمارك المصرية، على بدء تسيير عمليات الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المتراكمة بالموانئ والتي لم تحصل على الرقم التعريفي ACID، وتم تسجيلها بالمخالفة كأمتعة شخصية واردة صحبة الراكب.

وقالت الجمارك في بيان حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن رئاسة الوزراء وافقت على المذكرة المقدمة من السيد وزير المالية بشأن الإفراج عن السيارات المشار إليها، مع تطبيق الغرامات المقررة بموجب قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وأشار البيان إلى تحصيل مبلغ مالي وقدره 110 دولار أمريكي، مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن، واستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة لهذه الحالات.

وشدد رئيس الإدارة المركزية في البيان المرسل إلى المرافئ الجماركية، على إلزام كافة أصحاب السيارات التي ترد مستقبلًا بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل الشحن.

كان أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أوضح في تصريح سابق لمصراوي، أن ما يقرب من 7 آلاف سيارة محتجزة بالموانىء لتقدم أصحابها بطلب الإفراج عنها كأمتعة شخصية دون الحصول على الرقم التعريفي الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات.

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