نيسان تعلن وصول سيارتها "ماجنيت" الجديدة كليًا أسواق الشرق الأوسط.. صور

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة نيسان اليابانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها "ماجنيت" Magnite الجديدة كليا في أسواق الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Magnite تجمع بين التصميم الانسيابي والتكنولوجيا المتطورة، وتتميز بشبكة أمامية واسعة ولامعة، مع خلوص أرضي عالٍ وعجلات مصنوعة من الألمونيوم مُزينة بنمط ماسي، بالإضافة إلى خيارات الألوان الثنائية الجذابة.

تم تصميم المقصورة الداخلية للسيارة، التي يكسوها الجلد الفاخر بالكامل، لتعزيز راحة الركاب وضمان تواصلهم مع العالم من خلال تقنيات مبتكرة، ومن ضمنها لوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 7 بوصات.

كما يتوفر بها شاشة لمسية قياس 8 بوصات مع دمج لاسلكي لتطبيق "آبل كاربلاي" وتطبيق "أندرويد أوتو"، بالإضافة إلى ميزة تشغيل المحرك عن بُعد ومؤين هواء وصندوق تخزين مزود بمبرد.

وتُقدّم السيارة Magnite أداءً فعّالا واستهلاكا اقتصاديا للوقود بفضل محركها التوربيني سعة 1.0 لتر، والذي يُولّد قوة 100 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 152 نيوتن متر.

وتعزز تجهيزات الباقة المتكاملة من تجهيزات السلامة والأمان في Magnite راحة البال بما في ذلك شاشة الرؤية الشاملة ونظام الفرامل المانع لانغلاق العجلات (ABS) ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة (VDC) والمصابيح الأمامية الأوتوماتيكية، وأحزمة أمان ثلاثية النقاط ووسائد هوائية قياسية، ما يضمن رحلة آمنة للجميع.

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