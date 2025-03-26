أصغر مركبة جديدة في مصر.. هل نجحت باختبار الحوادث الأوروبية؟

القاهرة - (مصراوي):

بدأت المركبة باجاج كيوت الصغيرة رباعية العجلات والتي يستهدف مجلس الوزراء إحلالها بالمركبات ثلاثية الإطارات "التوك توك" في الانتشار بشوارع العديد من المدن والمحافظات المصرية.

ووفقًا لعدد من التجار فإن باجاج كيوت الجديدة تتوفر خلال شهر مارس الجاري بأسعار غير رسمية تتراوح بين 180.000 و225.000 جنيه.

ويتم تصنيع باجاج كيوت في مصانع الشركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية "إيتامكو" التابعة لمجموعة جي بي أوتو بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

ومن المقرر إنتاج 2800 وحدة سنويًا في المرحلة الأولى من مشروع تجميع كيوت في مصر وسيصل إلى نحو 30 ألف وحدة سنويًا في مراحل لاحقة. بحسب بيانات رسمية عن وزارة الإنتاج الحربي.

وكانت باجاج كيوج التي ينظر إليها باعتبارها بديلًا حضاريًا لمركبات التوك توك التي تمتلئ بها الشوارع المصرية، خضعت قبل نحو تسع سنوات إلى اختبار حوادث بواسطة منظمة "Euro NCAP" وهي منظمة اختبار السلامة المستقلة الرائدة في أوروبا.

وقالت "Euro NCAP" بعد الاختبارات إن باجاج كيوت أظهرت أداءًا ضعيفًا جدًا ومخاطر حادة للإصابات التي تهدد حياة الركاب عند الاصطدام الأمامي والجانبي بسرعة 50 كم/س.

وأوضحت المنظمة أن محاكاة الاصطدام كشفت عن تلامس رأس الدمية التي تحاكي السائق لعجلة القيادة وتحرك الجسد للخلف ولأعلى ما يشير إلى احتمال عالٍ للإصابة الخطيرة أو القاتلة نتيجة هذا التلامس.

وبينت "Euro NCAP" أن صدر السائق (الدمية) لم يصطدم بعجلة القيادة، لكن أحمال حزام الأمان المرتفعة أدت إلى قيم انضغاط للصدر تشير إلى احتمال عالٍ للإصابة الخطيرة أو القاتلة.

ولم تحصل السيارة على نقاط جيدة سوى بمناطق (الركبة/الفخذ/الحوض) لكن الحماية تم تقييمها على أنها هامشية نظرًا لوجود هياكل خطرة في منطقة لوحة العدادات.

بالنهاية وجهت منظمة "Euro NCAP" مجموعة من النصائح للشركة المنتجة بإعادة تصميم بعض أجزاء السيارة التي قد تشكل خطرًا على حياة الركاب نتيجة ضعف مكوناتها أو تصميمها الخاطئ.

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