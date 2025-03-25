بـ82 مليون جنيه| شركة تعديلات تحول مرسيدس Actros إلى فيلا متنقلة - صور

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة برابوس الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات، عن إجراء تعديلات على الشاحنة مرسيدس Actros لتحويلها إلى فيلا تسير على عجلات.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها حولت الشاحنة Actros إلى سيارة كارافان فارهة تحمل الاسم Big Boy، وتتوفر نظير سعر يبدأ من 1.5 مليون يورو (81 مليون و923 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وقامت برابوس بإضافة كابينة إلى إطار الشاحنة، والتي توفر مع أربعة امتدادات كهربائية مساحة معيشة تزيد على 30 مترا مربعا مع التجهيزات الكاملة لشقة عطلات فاخرة.

وفي الجزء الأمامي من الصالون توجد منطقة جلوس تتسع لستة أشخاص على الأقل، كما أن المطبخ مجهز بموقد سيراميك وفرن وثلاجة ومُجمّد وغسالة أطباق وموضع حفظ حراري للنبيذ.

وفي النطاق الصحي، يوجد دش مطري ومرحاض منفصل مقابل طاولة الغسيل المزدوجة. وفي الغرفة المنفصلة في الخلف، تم إنشاء مساحة لسرير مزدوج بعرض 60ر1 متر ومساحة كبيرة للخزانة.

ولم تكتف برابوس بتزيين الشاحنة المعدلة بألياف الكربون والزينة المصنوعة من الأضواء، بل قامت أيضا بتزويدها بالكثير من التكنولوجيا، بدءا من نظام الأقمار الاصطناعية والسقف الشمسي إلى التدفئة المساعدة وتكييف الهواء والمكنسة الكهربائية، فضلا عن تخصيص غرفة للغسيل في الطابق السفلي.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الكارافان Big Boy الجديدة على سواعد محرك بسعة 12.8 لتر، والذي يزأر بقوة 390 كيلووات/530 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 2600 نيوتن متر. وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 90 كلم/س.

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