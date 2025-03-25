بعد فقدانها 160 ألف جنيه.. بيجو 2008 تنافس 5 سيارات في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أقرت شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو في مصر، قبل أيام، تخفيضًا بأسعار بيجو 2008 الـSUV متعددة الاستخدامات، وذلك بقيم تراوحت بين 150 و160 ألف جنيه.

وبعد التخفيضات الأخيرة أصبحت بيجو 2008 موديل 2025 تبدأ من مليون و499.990 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بات سعرها مليون و649.990 جنيه.

تقدم سيارة بيجو يمحرك ثلاثي السلندرات سعة 1.2 لتر مع شاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 130 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

انخفاض أسعار بيجو 2008 الجديدة وضعها في منافسة مع عدد من السيارات الـSUV الجديدة والتي تنتمي لعلامات تجارية مختلفة وتندرج في نفس الشريحة السعرية.

في التقرير التالي تسليط للضوء على أبرز 5 سيارات تباع بأسعار مقاربة لسيارة بيجو 2008 بعد التخفيض:

إم جي RX5 Plus

تتوفر السيارة إم جي RX5 Plus في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و500 ألف جنيه، ومليون و550 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سيارة إم جي على سواعد محرك سعة 1.5 لتر بقوة 171 حصان معزز بشاحن تربو، وناقل حركة Dual Clutch أوتوماتيك من 7 سرعات.

بايك X 55

تقدم السيارة بايك X 55 الصينية في السوق المحلي بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون و194 ألف جنيه، ومليون و294 ألف جنيه للفئة الثانية، فيما الفئة الأعلى تجهيزًا بمليون و414.900 جنيه.

تأتي بايك X 55 موديل 2025 بمحرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان عند 5502 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تويوتا أوربان كروزر

تقدم تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و390 ألف جنيه، ومليون و490 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد أوربان كروزر من تويوتا بفئتيها على محرك تنفس طبيعي رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر، ينتج قوة 103 حصان عند 600 دورة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

جيلي كول راي

تتاح السيارة جيلي كول راي موديل 2025 المجمعة في مصر بثلاث فئات من التجهيزات وأسعارها تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، ومليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و270 ألف جنيه للثالثة.

جميع فئات كول راي تعتمد على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 175 حصان عند 5500 لفة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

ستروين C5 اير كروس

تقدم ستروين C5 اير كروس موديل 2025 خلال الشهر الجاري بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و700 ألف جنيه ومليون و820 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على سواعد محرك تربو سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان، وينقل حركته للمحاور الأمامية ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

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