نظام القيادة الآلي في سيارة تسلا يسقط بفخ الطريق الوهمي.. فيديو صادم

القاهرة - (مصراوي):

أجرى المهندس السابق في وكالة الفضاء ناسا، مارك روبر، تجربة مصورة لاختبار نظام القيادة الآلية في سيارة تسلا موديل Y، للوقوف على مدى قدرته على تنفيذ المهام بدقة وأمان.

وانتهت التجربة إلى فشل نظام القيادة الآلي الذي يعتمد على الكاميرات البصرية فقط في تنفيذ العديد من المهام، حيث لم يتدخل النظام في الوقت المناسب لتفادي العديد من العوائق في ظروف قيادة مختلفة بالطرق.

وخضعت سيارة تسلا خلال التجربة إلى محاكاة قيادة على طريق تكسوه الأدخنة والضباب الكثيف وفشلت في تمييز وجود دمية طفل على طريقها لتصطدم بها وتحطمها.

وفشلت سيارة تسلا أيضًا في محاكاة القيادة على الطريق تحت الأمطار الغزيرة، إذ اصطدمت كذلك بدمية الطفل الذي يفترض أنه يعبر الطريق.

وكان أبرز اختبار الذي اصطدمت فيه تسلا Y بحاجز وهمي مصمم بأسلوب شخصيات "وايل إي. كايوتي"، ما كشف عن قصور واضح في النظام الذي يعتمد على الكاميرات لتحليل البيئة المحيطة.

في المقابل نجحت سيارة مزودة بـ"ليدار" Lidar وهو النظام الذي يمزج بين الكاميرات البصرية وأنظمة الاستشعار، في تخطي بنجاح كل الاختبارات التي فشلت فيها سيارة تسلا.

وبالرغم من فشل سيارته إلا أن إيلون ماسك يرى أن الاعتماد على أنظمة الليدار مضيعة لوقت مطوري أنظمة القيادة الآلية، مؤكدًا أن الدمج بين أنظمة الذكاء الاصطناعي والكاميرات كافٍ للوصول إلى مستوى القيادة الذاتية الكلية قريبًا.

ويتزامن ذلك مع إعلان السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن منح شركة تسلا أول رخصة لتشغيل سيارات أجرة روبوتية في شوارعها.

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