بعد انخفاض سعر الأرخص| تعرف على أبرز السيارات الكهربائية بمصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة إم جي MG التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها MG4 الكهربائية خلال شهر مارس الجاري.

ووفقًا للمعلن من وكيل العلامة الصينية، فقد تراجعت أسعار MG4 هاتشباك التي تعد أرخص كهربائية في مصر وتتوفر بفئتين من التجهيزات بقيم تتراوح بين 150.000 وحتى 250.000 جنيه.

وبعد التخفيض أصبحت أسعار MG4 وهي السيارة الكهربائية الوحيدة للعلامة الصينية بمصر تبدأ من مليون و200 ألف جنيه بدلًا من مليون و350 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا تراجعت إلى مليون و400 ألف جنيه بعد أن كان سعرها مليون و650 ألف جنيه.

ويوفر عدد من وكلاء العلامات التجارية إلى جانب سيارة إم جي، سيارات كهربائية بشكل رسمي تتنوع بين هاتشباك وكروس أوفر وسيدان.

ويرصد التقرير التالي أبرز السيارات الكهربائية المتوفرة في مصر بشكل رسمي عبر وكلاء العلامات التجارية:

إكس بينج P7

تأتي إكس بينج P7 الكهربائية الجديدة بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 2.300.00 للفئة الأولى، و 2.350.000 للفئة الثانية، و2.500.000 للفئة الثالثة الأعلى تجهيزا.

تعمل P7 القياسية بمحرك خلفي قوته 276 حصان وعزمه 440 نيوتن.متر للتسارع من الصفر لـ100 كم/س خلال 6.7 ثوان، وتدعمها بطارية سعتها الصافية 82.7 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 576 كم في الشحنة الواحدة.

جيلي Geometry C

تنتمي جيلي Geometry C لفئة الكروس أوفر وهي تقدم في مصر بنسختين الأولى مزودة بطارية سعة 50كيلوات، التي تصل لمدي سير 400 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، أما الفئة الثانية مزودة ببطارية أكبر سعة 70 كيلوات تصل بالسيارة لمدي سير 550 كم بالشحنة الواحدة قبل إعادة الشحن.

تقدم السيارة بمحرك كهربائي بالكامل بقوة 150 كيلوات، أي ما يعادل 201 حصان تقريباً، عزم أقصى 310 نيوتن.متر، تسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.7 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 150 كم/س.

تقدم جيلي جيومتري سي موديل 2024 رسميًا بسعر مليون و700 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و800 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً.

زيكر x

تقدم زيكر X الكهربائية موديل 2025 في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.100.000 جنيه للفئة الأولى، و2.250.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 272 حصان وبطارية سعة 66 كيلوواط يمكن للسيارة بواسطتها قطع مسافة 440 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

إكس بينج G9

تأتي إكس بينج G9 بخمس فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 3 مليون و250 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين و350 ألف جنيه، والرابعة بسعر 3 ملايين و700 ألف جنيه.

تقدم إكس بينج G9 بعدد من الخيارات الأولى نسخة الدفع الخلفي وقوتها 276 حصان مع عزم 430 نيوتن.متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س 6.4 ثواني، وتستطيع قطع مسافة حتى 460 كم في الشحنة الواحدة.

بينما الفئة الأعلى من نسخة الدفع الخلفي تأتي ببطارية NMC سعتها 98 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير رسمي حتى 570 كم في الشحنة الواحدة.

أما الفئة الأعلى تجهيزاً فتحمل محرك أمامي إضافي بقوة 550 حصان مع عزم 717 نيوتن.متر، ويصل مدى سير هذه النسخة حتى 520 كم في الشحنة الواحدة.

ميني كوبر Countryman

يأتي الطراز الكهربائي بالكامل Countryman E بمحرك كهربائي وحيد يولد قوة 204 حصانً مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر، مدعم ببطارية بقدرة5 .66 كيلوواط في الساعة، بمدى سير كهربائي يصل إلى 462كم.

تتوفر النسخة الكهربائية من Countryman موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 3.320.000 جنيه.

إكس بينج G6

تقدم السيارة إكس بينج G6 موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.390.000 جنيه للفئة الأولى، و2.590.000 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تعمل السيارة بمحرك بطاقة 190 كيلوواط بقوة 255 حصان ميكانيكي، و440 نيوتن ميتر، ويمكن أن تقطع 435 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، وسعة البطارية 66 كيلوواط.

زيكر 001

تقدم السيارة زيكر 001 موديل 2025 لعملاء السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 2.700.000 جنيه، والفئة الثانية 2.980.000 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات 3.300.000 جنيه.

تعتمد زيكر 001 على محرك بقوة 270 حصان وبطارية سعة 100 كيلوواط، ويمكن للسيارة قطع 620 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

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