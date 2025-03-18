ينتج سيارة كل 6 دقائق| بدء إنشاء خط دهان مصنع النصر بالتعاون مع الفاتح

القاهرة - (مصراوي):

قالت شركة الفاتح للمشروعات، الوكيل الحصري لشركة أنچيا الصينية المتخصصة في حلول خطوط إنتاج السيارات، إنه قد تم الانتهاء من مرحلة التخطيط الهندسي وتصنيع المكونات الخاصة بمصنع الدهان لشركة النصر للسيارات.

وتشمل هذه المرحلة، بحسب بيان، أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لتنفيذ المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع تصنيع السيارات بمصر.

ويعد المصنع الجديد، المتوقع أن يكون الأحدث في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، أحد أكثر المصانع تطورًا، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة في طلاء السيارات، بما في ذلك روبوتات الطلاء الذاتي، ما يتيح إنتاج سيارة كل 6 دقائق، مع تقليل الأخطاء البشرية والخسائر المادية، مما يعزز كفاءة التشغيل والإنتاج.

قال المهندس محمد الفاتح، المدير التنفيذي لشركة الفاتح للمشروعات المتكاملة،: "قمنا بإجراء دراسة متكاملة للمشروع بالتعاون مع الشريك الصيني، وفقًا لمتطلبات واحتياجات شركة النصر، لضمان إنشاء مصنع دهان متطور بمواصفات عالمية.

وأضاف الفاتح أنه بعد الانتهاء من تصنيع المعدات وخطوط الإنتاج، بدأنا الآن في مرحلة التركيب، ومن المتوقع الانتهاء من خط الدهان في مايو المقبل.

وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المشروع الوطني، الذي يعد خطوة محورية في إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام نحو 15 عامًا.

وأكد أن التحدي الأكبر تمثل في إعادة تأهيل المصنع الذي أنشئ في ستينيات القرن الماضي، بما يتطلبه ذلك من تحديث شامل للبنية التحتية والتقنيات المستخدمة،

وأوضح أن المصنع الجديد سيعزز توطين صناعة السيارات في مصر، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية، مع وضع خطة مستقبلية تستهدف تصدير الإنتاج للأسواق العربية والأفريقية خلال النصف الثاني من العام المقبل، بما يفتح آفاقًا جديدة للصناعة المصرية في المنطقة.

يشار إلى أن مشروع مصنع دهان النصر للسيارات يعد أحد الركائز الأساسية في تطوير صناعة السيارات المصرية، حيث يمثل شراكة بين التكنولوجيا الصينية والخبرة الهندسية المصرية.

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