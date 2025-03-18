بعد وقف إنتاجها.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

القاهرة - (مصراوي):

قررت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "بي واي دي" BYD التجارية في مصر، وقف إنتاج السيارة F3 السيدان العائلية بنهاية شهر مارس الجاري.

وقال مصدر مسؤول بمجموعة الأمل في تصريح لـ"مصراوي" إن قرار وقف إنتاج السيارة يرجع إلى نفاد مكونات الإنتاج واتجاه الشركة الصينية إلى الانخراط في مشاريع مستقبلية أكثر تطورًا.

وكانت بي واي دي F3 حتى نهاية عام 2024 حاضرة بين أكثر السيارات مبيعًا بالسوق المصري، استنادًا إلى أسعارها الاقتصادية وتقديمها الحد الأدنى من الكفاءة الميكانيكية والتشغيلية.

- ما مصير مالكي بي واي دي F3 الحاليين؟

أكد المصدر المسؤول في الأمل أن المجموعة ملتزمة بتقديم كافة خدمات ما بعد البيع لعملائها الحاليين، مضيفًا أن مراكز الخدمة ستظل تعمل حتى بعد خروج السيارة من السوق.

وشدد على أن الأمل ستبقى متعهدة بتوفر قطع الغيار اللازمة للسيارة، وكذا تقديم خدمات الخاصة بالسيارات التي لا تزال في فترة الضمان لحين انتهائه.

يشار إلى أن آخر تسعير معلن من الوكيل المحلي، تقدم F3 بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى مزودة بناقل حركة يدوي ويبلغ سعرها 650.000 جنيه، والفئة الثانية أوتوماتيك سعرها 730.000 جنيه.

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