بالصور.. مرسيدس تطلق السيارة CLA موديل 2026 في الأسواق

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها CLA الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الصالون ذات خط سقف الكوبيه.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها CLA المدمجة تأتي بطول 4.73 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.79 متر، مما يضمن رحابة المقصورة الداخلية للسيارة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة 200 كيلووات/272 حصان في موديل الدفع الخلفي CLA 250+ أو بقوة 260 كيلووات/354 حصان في موديل الدفع الرباعي CLA 350. وينطلق الموديلان بسرعة قصوى تصل إلى 210 كلم/س.

ويعتمد كلا الموديلين على بطارية سعة 85 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 792 كلم.

وتتوفر أيضا محركات بنزين بنظام الدفع الهجين المعتدل (Mild Hybrid) بقوة تتراوح من 100 كيلووات/136 حصان إلى 140 كيلووات/190 حصان.

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