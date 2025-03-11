خاص.. خطوط إنتاج سيارة نيسان الثالثة المجمعة محليًا في طريقها لمصر

كتب - محمود أمين:

أعلن محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، عن خطط الشركة لتوسيع عملياتها الإنتاجية في مصر، إذ تستعد لبدء تصنيع طراز ثالث محليًا في النصف الأول من هذا العام، وأوضح أن الطراز الجديد سيحقق نسبة مكون محلي تتجاوز 50%.

وقال عبد الصمد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن خطوط الإنتاج الخاصة بهذا الطراز قد تم شحنها، ومن المتوقع أن تصل إلى مصر قريبًا، ليتم تركيبها داخل مصنع نيسان. ومع ذلك، لم يكشف عن تفاصيل الطراز الجديد أو سعره المتوقع.

وأضاف أن الشركة تعتزم زيادة نسبة المكون المحلي في الطراز الثالث، ليصل إلى 56%، لافتًا إلى أن "نيسان صني" هي السيارة التي تتمتع حاليًا بأعلى نسبة مكون محلي في فئة السيارات الملاكي في السوق المصرية.

أما فيما يتعلق بمستقبل الإنتاج، فقد كشف عبد الصمد عن خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع نيسان في مصر إلى 30 ألف سيارة سنويًا اعتبارًا من عام 2025.

وأكد أن الحصة السوقية لشركة نيسان في مصر تقدر حاليًا بنحو 25 ألف سيارة، وفقًا للقدرة الإنتاجية الحالية للمصنع، مشيرًا إلى استثمارات نيسان في مصر التي تبلغ حوالي 240 مليون دولار.

كانت نيسان قد أبرمت عقدًا مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، لإنتاج طراز ثالث محليًا بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 45 مليون دولار، إضافة إلى الطرازين الحاليين "نيسان صني" و"نيسان سنترا".

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