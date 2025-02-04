بعد فقدانها مركزها العالمي.. أسعار ومواصفات تويوتا كورولا في مصر

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القاهرة - (مصراوي):

كشف تقرير لوكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن تراجع السيارة تويوتا كورولا في ترتيب أكثر السيارات مبيعًا حول العالم خلال عام 2024.

وبحسب الوكالة الأمريكية، تراجعت تويوتا كورولا إلى المركز الثاني عالميًا بعد أن توقفت مبيعاتها عند 1.08 مليون سيارة بتراجع بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

وظلت تويوتا كورولا متصدرة قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا بالعالم منذ عام 2010، قبل أن تفقده لصالح السيارة تسلا Model Y الكهربائية.

تويوتا كورولا موديل 2025 تتوفر في مصر بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و400 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و490 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و600 ألف جنيه للفئة الثالثة.

أما الفئة الرابعة من تويوتا كورولا تباع بسعر رسمي مليون و700 ألف جنيه، فيما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا يبلغ سعرها مليون و750 ألف جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا 2024 على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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