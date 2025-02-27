هيونداي تتعاون مع سامسونج لتصنيع السيارات عبر شبكات الـ5G الجديدة

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سول - (د ب أ):

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس بدء تعاونها مع مواطنتها لصناعة السيارات هيونداي موتور لدمج حلول شبكات اتصالات الجيل الخامس الخاصة في المنشآت هيونداي المتطورة لتصنيع السيارات.

وقالت سامسونج إنها وهيونداي انتهتا من تجربة استخدام تقنية الاتصال المعروفة باسم "ريد كاب" في شبكة خاصة لاتصالات الجيل الخامس، وسيتم عرض هذه التكنولوجيا في المعرض العالمي للاتصالات 2025 في إسبانيا.

يذكر أن الشبكة الخاصة لاتصالات الجيل الخامس هي نظام اتصالات مخصص حيث تقوم أي شركة بتركيب محطات أساسية وتستخدم نطاقات تردد اتصالات منفصلة للاتصالات داخل الشركة أو في حدود منطقة محددة.

وتعمل تقنية ريد كاب على تبسيط اتصالات الجيل الخامس لأجهزة إنترنت الأشياء المدمجة مثل أجهزة الاستشعار الصناعية والأجهزة الرقمية القابلة للارتداء، من خلال تقليل التعقيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة مع الحفاظ على سرعات البيانات اللازمة.

ويعتمد اختبار تقنية ريد كاب الشامل هذا على إقامة شركة سامسونج لشبكة جيل خامس خاصة في منشأة التصنيع الرئيسية لشركة هيونداي موتور في أكتوبر الماضي.

تتعاون الشركتان لتحويل مصنع هيونداي موتور في أولسان، وهو أكبر مصنع سيارات في العالم، والذي ينتج في المتوسط ​​6000 مركبة يوميًا، إلى مصنع ذكي بحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

وتعتزم هيونداي التوسع في استخدام شبكات الاتصال الخاصة من الجيل الخامس في أحدث منشآتها لصناعة السيارات الكهربائية وبدء تشغيلها في النصف الأول من العام المقبل.

قال سيمون لي، نائب الرئيس ورئيس أعمال الشبكات في شركة سامسونج: "يمثل التعاون الأخير مع هيونداي موتور كيف يمكن للشركتين الرائدتين في صناعتيهما قيادة الابتكار التجاري بشكل إبداعي وإطلاق العنان لحالات استخدام حقيقية جديدة من خلال دمج أفضل الخبرات في فئتها".

حلول الشبكة الخاصة من الجيل الخامس المدعومة بتقنية ريد كاب من سامسونج المزيد من القدرات للشركات والمصنعين والمؤسسات العامة، وتعمل كبوابة لجعل شبكات الجيل الخامس أكثر كفاءة".

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