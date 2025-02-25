خاص.. القصراوي تستعد لتصنيع جيتور X70 Plus في مصر منفردة

بعد التخفيضات الأخيرة.. ما أرخص سيارة تقدمها شانجان في مصر؟

كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة القصراوى، وكلاء علامات ستروين الفرنسية وجيتور وجولدن دراجون الصينيتين، إلى تجميع السيارة جيتور X70 Plus الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات في مصر.

وقال مصدر مسؤول في مجموعة القصراوي للسيارات، إن عمليات تصنيع X70 Plus الجديدة ستبدأ بشكل رسمي خلال الربع الثاني من عام 2025 الجاري.

ونفى المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنباء متداولة بشأن تجميع X70 Plus داخل مصانع مجموعة الأمل وكلاء علامات BYD وفورثينج ولادا، مؤكدًا: "القصراوي ستقوم وحدها بالتجميع وليس بالتعاون مع أحد".

ومن المتوقع بحسب المصدر أن يتم طرح النسخة المحلية من السيارة خلال شهر يونيو القادم، فيما لم يتثنى التأكد حتى الآن من الأعداد التي سيتم طرحها ضمن الدفعة الأولى.

المواصفات التفصيلية للنسخة المستوردة من جيتور X70 Plus

تعتمد جيتور X70 في نسختها المستوردة على محرك 1500 سي سي بقوة 156 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة وناقل سرعات أوتوماتيك DCT سداسي النقلات.

تأتي سيارة جيتور X70 Plus المستوردة الجديدة بطول 4.749 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.720 مم، وقاعدة عجلات 2.720 مم.

جيتور X70 PLUS مزودة بشاشة داخلية تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الوظائف المتعددة، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية، انظمة فرامل، مثبت سرعة، مكيف هواء، فتحة سقف بانوراما.

يذكر أن النسخة المستوردة من جيتور X70 Plus تتوفر حاليًا في مصر بفئة واحدة من التجهيزات موديل 2025 بسعر رسمي مليون و479 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

تخفيض على جميع سيارات شانجان في مصر حتى هذا الموعد

بعد انخفاض الزيرو.. كم يبلغ سعر تويوتا كورولا المستعملة

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

بعد ظهورها في مصر.. مواصفات وأسعار تسلا سايبر تراك 2024

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق