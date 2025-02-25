بعد التخفيضات الأخيرة.. ما أرخص سيارة تقدمها شانجان في مصر؟

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شانجان التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار جميع سيارات العلامة الصينية في الفترة من 23 فبراير حتى 31 مارس المقبل.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، فإن قيم التخفيضات على طرازات شانجان المختلفة، والتي تتزامن مع شهر رمضان، تتراوح بين 35 ألف و101 آلاف جنيه.

وحصلت السيارة شانجان CS35 Plus الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، على التخفيض الأكبر حيث تراجعت أسعارها بقيمة 101 آلاف جنيه.

وتعد CS35 Plus أرخص سيارة تقدمها شانجان خلال شهر فبراير الجاري في ظل استمرار غياب السيارة إيادو التي كانت الطراز السيدان الوحيد للعلامة بمصر.

تقدم شانجان CS35 Plus بـ3 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها بعد التخفيض من 999.000 جنيه للفئة الأولى، ومليون و100 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و200 ألف جنيه للفئة الثالثة.

تأتي شانجان CS35 Plus المستوردة بطول 4330 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1660 مم، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 403 لتر، وعجلات رياضية 18 بوصة.

تعتمد CS35 plus على محرك تربو 4 سلندر 1400 سي سي، يمنحها قوة 160 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، و260 نيوتن متر للعزم الأقصى، تقدم السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

تحتوي CS35 plus على وسائل أمان أبرزها 6 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية وستائرية، وفرامل مضادة للانغلاقABS، ونظام الاتزان الإلكترونيESP.

كما يتوفر بالسيارة برامج التوازن عند المرتفعات والمنحدراتHill assist ، تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونيةAuto Hold Control، ومزيل ضباب خلفي وبالمرايات الجانبية.

تمتلك السيارة كذلك مصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرات للرؤية الخلفية والنقطة العمياء اليمنى ورؤية 360° لمحيط السيارة، وخاصية تحديد وتحذير الاصطدام الأمامي FCWوخاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ.AEB

وزودت شانجان سيارتها CS35 plus بوسائل مساعدة وأنظمة ترفيه تشمل حساس إضاءة أوتوماتيك، ومفتاح ذكي Smart Key ، وإمكانية إدارة المحرك عن بُعد، ومخارج USB أمامية وخلفية، ومثبت سرعة، مع نظام تثبيت السرعة التكيفي.

السيارة معدة أيضًا بفتحة سقف كهربائية، وشاحن هوائي للهاتف الجوال، وإمكانية فتح صندوق الأمتعة كهربائياً، وشاشة 10 بوصة للمعلومات والترفيه، مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وعجلة قيادة متعددة المهام، و6 سماعات، ونظام Bluetooth للهاتف.

كما تقدم مقصورة السيارة الجديدة، بمخرج كهرباء 12 فولت، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وتكييف هواء يدوي أو كهربائي حسب الفئة، وفتحات تهوية خلفية للتكييف، مع إمكانية تعديل كرسي السائق كهربائياً في اتجاهين، ومسند يد خلفي مع حامل أكواب.

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