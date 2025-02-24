أسعار ومواصفات أرخص سيارة رياضية تقدمها تويوتا في مصر

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القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة أوربان كروزر الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية لعملاء السوق المحلي بفئتين من التجهيزات.

وتعد أوروبان كروزر أرخص سيارة رياضية مقدمة من تويوتا في مصر، وثاني أرخص سيارات الشركة اليابانية بعد أن فقدت مركز الصدارة لصالح شقيقتها كورولا التي تراجعت أسعارها خلال فبراير الجاري.

تتاح تويوتا أوربان كروزر الجديدة بأسعار رسمية تبدأ من مليون و390 ألف جنيه للفئة Active القياسية، ومليون و490 ألف جنيه للفئة Comfort الأعلى تجهيزًا.

تعتمد النسخة المتاحة في مصر من تويوتا أوربان كروزر على محرك بنزين تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر بقوة 105 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

يبلغ طول سيارة تويوتا الجديدة 4.345 مم، وعرضها 1.535 مم، وارتفاعها 1.645 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 310 لتر، ويمكن زيادتها إلى 1.147 لتر بعد طي المقاعد الخلفية.

تأتي تويوتا أوربان كروز بتصميم عصري مع شبكة أمامية مصنوعة من الكروم، ومصابيح نهارية DRL نحيفة مستوحاة من أحدث طرازات تويوتا العالمية، وعجلات رياضية بقياس 17 بوصة.

تم تجهيز تويوتا أوربان كروزر بمجموعة من التقنيات المتقدمة تتضمن المقصورة شاشة تعمل باللمس بقياس 9 بوصة بدقة عالية، مع دعم لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.

كما توفر السيارة شاشة عرض أمامية، نظام ملاحة، وكاميرا رؤية 360 درجة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي ونظام صوت متطور Arkamys لتجربة صوتية جيدة.

تويوتا أوربان كروزر مزودة بوسائل أمان متطورة، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى نظام المساعدة في تثبيت السيارة على المرتفعات، ونظام التخفيف من الانقلاب.

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