بمليون جنيه.. ما السيارات الكهربائية التي يمكن شراؤها في مصر؟

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قبل "بروتون ساجا".. سيارات بدأ تصنيعها رسميًا بمصر في 2025

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المستهلكين المقبلين على شراء سيارة جديدة، عن الطرز الكهربائية التي يمكن استيرادها من الخارج، وذلك في ظل تنامي هذا النوع من التكنولوجيا بالسوق المحلي.

وشهدت السنوات القليلة الماضية، انتشارًا ملحوظًا للسيارات الكهربائية بمصر، سواء المقدمة عبر وكلاء العلامات التجارية، أو التي يتم استيرادها بشكل شخصي.

ومع توجه غالبية شركات السيارات العالمية نحو تصنيع الكهرباء، أصبحت هذه النوعية تتوفر بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية.

ويسلط التقرير الآتي الضوء على أبرز سيارتين متاحتين للاستيراد بأسعار لا تتجاوز مليون جنيه:

دايون S1

تعتمد دايون s1 على محرك كهربائي بقوة 62 كيلووات، ما يُعادل 83 حصان، وعزم 220 نيوتن.متر، بدفع أمامي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى إلى 100 كم/ساعة.

بجانب بطارية ليثيوم سعة 31.27 كيلووات/ساعة، يتراوح مداها من 350 إلى 400 كم بالشحنة الواحدة، ويستغرق شحنها بشاحن سريع DC مدة تصل إلى ساعة تقريبًا، ويستغرق شحنها بشاحن بطيء AC مدة تصل 8 ساعات تقريبًا.

يبلغ طول دايون s1 نحو 3695 مم، وعرضها 1685 مم، وارتفاعها 1598 مم، مع قاعدة عجلات 2410 مم، وخلوص أرضي 201 مم، وتزن 1100 مم.

تتوفر دايون s1 الجديدة لدى مستوردي السيارات الكهربائية بأسعار تتراوح بين 850 إلى 950 ألف جنيه.

بي واي دي سيجال

تعتمد سيارة بي واي دي على بطارية سعة 38.88 كيلوواط ليثيوم أيون بقوة 75 حصان ميكانيكي، وتقبل الشحن المنزلي Type 2 AC، والشحن السريع CCS في غضون 30 دقيقة.

تستطيع السيارة خماسية المقاعد قطع مسافة تصل إلى 385 كم في ظروف القيادة العادية وتقل إلى 240 كم بالطرق السريعة في الطقس البارد. وتبلغ سرعها القصوى 130 كم في الساعة.

يبلغ طول السيارة الكلي 3.780 ملم، وعرضها 1.540 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.715 ملم، وقاعدة عجلاتها 2.500 ملم، ووزنها الإجمالي بأقصى حمولة 2.068 كيلوجرام.

تتوفر بي واي دي سيجال الجديدة لدى مستوردي السيارات الكهربائية بأسعار بمتوسط 800 ألف جنيه.

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